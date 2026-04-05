Descubren falsa red de veeduría ciudadana que extorsionaba alcaldes en Cesar

Los tres presuntos integrantes exigían dinero a cambio de no denuncia presuntos hechos de corrupción. Foto: Fiscalía

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Una falsa red de veeduría ciudadana que al parecer se dedicaba a la extorsión de funcionarios de alcaldías municipales, fue descubierta en Cesar. Sus integrantes, supuestamente, pedían dinero para no denunciar a las autoridades presuntos hechos de corrupción en las alcaldías.

Juan David López Rojas, José Carlos Toncel García y Federman Asley López fueron capturados y serían los integrantes de del grupo delincuencial. Según las pruebas que ha recopilado hasta ahora la Fiscalía, entre noviembre de 2025 y marzo de 2026 habrían contactado a distintos funcionarios de las alcaldías para pedirles dinero.

De acuerdo con el ente investigador, estas personas exigían entre COP 10 millones y COP 300 millones para, supuestamente, “abstenerse de interponer denuncias en su contra por hechos de corrupción o retirar acciones presentadas ante los organismos de control”.

Al revisar el caso de cada uno, la Fiscalía encontró que López Rojas sería el líder del entramado ilegal; mientras que Toncel García, al parecer, actuaba como intermediario. Por su parte, López estaría a cargo de la logística y recepción del dinero.

A esta red se le atribuyen extorsiones contra el alcalde y el gerente de la empresa de servicios públicos de La Jagua de Ibirico, y el alcalde de Becerril. Por los hechos, un fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales los presentó ante un juez de control de garantías y les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión y extorsión agravada.

A pesar de las pruebas recaudadas en su contra, ninguno de los tres hombres aceptó cargos. Sin embargo, el jue del caso les impuso, de manera preventiva, medida de aseguramiento en centro carcelario.

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