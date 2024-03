Desde 2022, Fiscalía ha incumplido orden de crear unidad de delitos contra menores. Foto: Cristian Garavito

El Consejo de Estado le dio seis meses a la Fiscalía para que ponga en funcionamiento la Unidad Especial de Investigación de Delitos Priorizados Cometidos contra la Infancia y la Adolescencia. La Unidad fue creada en de mayo de 2022 mediante la Ley 2205, pero hasta la fecha no existe.

La orden la dio el alto tribunal luego de confirmar en segunda instancia una demanda que pedía la creación urgente de esa unidad y de desestimar los argumentos que expuso la Fiscalía para no acatar la ley. Según el ente acusador, la Unidad no ha podido ser creada porque la ley no incorporó esa unidad dentro de la estructura orgánica de la Fiscalía y no se crearon los puestos de personal.

“No es posible determinar qué tipo de Unidad se crea, si se trata de un grupo de policía judicial especializado, de una unidad de Fiscalía, o un comité interinstitucional de acción, y cuál es su misionalidad”, señaló la entidad.

Pero para el alto tribunal esos argumentos no son válidos, y argumentó que se debe crear la unidad con funcionarios del CTI de la Fiscalía y con “equipos técnicos y profesionales suficientes e idóneos del cuerpo técnico de investigación”. Explicó también que la Fiscalía debía reglamentar la unidad que fue creada en 2022 y esta debía estar en funcionamiento para el 11 de mayo de 2023.

