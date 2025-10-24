Desde equipos de fútbol hasta el presidente Petro: los colombianos en la Lista Clinton

Ser incluido en la Lista Clinton equivale a una sanción económica que bloquea todos los bienes y activos bajo jurisdicción estadounidense. Foto: Archivo Particular

En las últimas horas, el presidente Gustavo Petro se convirtió en el primer jefe de Estado colombiano en ingresar a la Lista Clinton. Además del mandatario, también fueron incluidos en esta última actualización su esposa, Verónica Alcocer; su hijo, Nicolás Petro Burgos; y el ministro del Interior, Armando Benedetti.

El anuncio del gobierno de Estados Unidos se da en medio de una crisis diplomática entre ambos países, y la reciente descertificación a Colombia en la lucha antidrogas. Los roces entre ambos mandatarios escalaron a tal nivel que el...