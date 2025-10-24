Logo El Espectador
Judicial
Desde equipos de fútbol hasta el presidente Petro: los colombianos en la Lista Clinton

Durante más de 25 años, estar incluido en la Lista Clinton ha sido una sanción por presuntas relaciones con el narcotráfico. En ese registro, que maneja el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, distintas figuras y empresas colombianas han pasado, desde equipos de fútbol, mafiosos, empresas fachadas y ahora el primer mandatario.

Redacción Judicial
25 de octubre de 2025 - 02:16 a. m.
Ser incluido en la Lista Clinton equivale a una sanción económica que bloquea todos los bienes y activos bajo jurisdicción estadounidense.
En las últimas horas, el presidente Gustavo Petro se convirtió en el primer jefe de Estado colombiano en ingresar a la Lista Clinton. Además del mandatario, también fueron incluidos en esta última actualización su esposa, Verónica Alcocer; su hijo, Nicolás Petro Burgos; y el ministro del Interior, Armando Benedetti.

El anuncio del gobierno de Estados Unidos se da en medio de una crisis diplomática entre ambos países, y la reciente descertificación a Colombia en la lucha antidrogas. Los roces entre ambos mandatarios escalaron a tal nivel que el...

Por Redacción Judicial

Olegario (51538)Hace 11 minutos
Quedó muy bien rodeado “nuestro” presidente con esa caterva de bandidos. Bueno, en la Alpujarra estaba en tarima rodeado de otros indeseables iguales.
micorriza(d243q)Hace 24 minutos
Y el juzgado condenado-absuelto el asociado # 82 el de 6402 victimas no esta en la lista "clinton" (otro pedofilo cliente de epstein...igual que julio mario santodomingo, pastrana y obvio trump)
Elsa(63035)Hace 34 minutos
Pero a Petro no le debe importar estar en la lista Clinton, a no ser que él o su familia tengan cuentas en EEUU, lo cual sería insólito, dado su discurso anti imperialista.
Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)Hace 58 minutos
Trump y los republicanos son unos cafres. Y la derecha colombiana no produce sino vergüenza. El patio tracero no va más mayoria de edad como pide Kant y la comunidad primero como pide Husserl
  • Olegario (51538)Hace 14 minutos
    “Tracero”? Con el que “piensa” usted la mayoría de las veces? Estos señores tan, pero tan fanatizados son patéticos.
