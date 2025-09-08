No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Judicial
Así ha votado la Corte Constitucional expedientes claves para gobierno Petro

La Sala Plena de la Corte Constitucional ha resuelto casos claves para los intereses del Ejecutivo y entender cómo han votado los magistrados es clave de cara a lo que queda de este gobierno y al recambio que vive el alto tribunal con la llegada de Carlos Camargo. Estos son los nueve expedientes clave y sus decisiones.

Redacción Judicial
08 de septiembre de 2025 - 01:00 a. m.
Algunas de las decisiones con intereses para el gobierno han sido: tumbar la emergencia en La Guajira, el Ministerio de la Igualdad, una norma que permitía cobrar más impuestos a petroleras y la intervención a la EPS Sanitas. Otros más: quitarle al CNE la posibilidad de investigar al presidente y no tumbar de tajo la reforma pensional por errores de trámite.
Desde la emergencia social en La Guajira, pasando por el salvavidas a la reforma pensional, los límites a las investigaciones del CNE hasta el freno a la intervención del gobierno a la EPS Sanitas. Estos son apenas tres de los nueve expedientes claves que ha resuelvo la Corte Constitucional y que tienen un elemento en común: son casos del más alto interés del gobierno de Gustavo Petro. Con la llegada de Carlos Camargo a la Sala Plena, mucho se ha hablado de que se trata de un magistrado que podría quitarle un voto al Ejecutivo de cara a...

Por Redacción Judicial

