Judicial
Así busca justicia, dentro y fuera de Colombia, la Liga de Mujeres Desplazadas

La organización, que ya suma más de 500 mujeres, sigue pidiendo que se haga justicia y se sepa la verdad sobre los más de 140 casos que han documentado de desplazamiento forzado, violencia sexual, homicidios y otros crímenes. Esperan que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tome su caso.

Jhordan C. Rodríguez
16 de noviembre de 2025 - 02:00 a. m.
La organización inició con ocho mujeres en 1999 y ya suman más de 500 en más de dos décadas de trabajo.
La organización inició con ocho mujeres en 1999 y ya suman más de 500 en más de dos décadas de trabajo.
Foto: Johnatan Bejarano

En Cartagena (Bolívar) hay un grupo de “chicas superpoderosas, ya casi todas abuelas”, que luchan por la justicia. Así es como describe la abogada Ángela Patricia Guerrero a la Liga de Mujeres Desplazadas (LMD), una organización compuesta por mujeres víctimas del conflicto armado en ese departamento y que desde que la fundó a finales de los años 90 viene documentando y presentando a las autoridades casos de desplazamiento forzado, violencia sexual, homicidios y otros crímenes, buscando que haya justicia. Sin embargo, en más de 25 años de...

Jhordan C. Rodríguez

Periodista y creador de contenido con más de cuatro años de experiencia cubriendo fuentes de poder político y judicial.@JhordanR11jrodriguez@elespectador.com
Conoce más

