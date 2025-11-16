Así busca justicia, dentro y fuera de Colombia, la Liga de Mujeres Desplazadas

La organización inició con ocho mujeres en 1999 y ya suman más de 500 en más de dos décadas de trabajo. Foto: Johnatan Bejarano

En Cartagena (Bolívar) hay un grupo de “chicas superpoderosas, ya casi todas abuelas”, que luchan por la justicia. Así es como describe la abogada Ángela Patricia Guerrero a la Liga de Mujeres Desplazadas (LMD), una organización compuesta por mujeres víctimas del conflicto armado en ese departamento y que desde que la fundó a finales de los años 90 viene documentando y presentando a las autoridades casos de desplazamiento forzado, violencia sexual, homicidios y otros crímenes, buscando que haya justicia. Sin embargo, en más de 25 años de...