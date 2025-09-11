Destituyeron a dos policías por pedir sobornos para dejar pasar contrabando

La Procuraduría encontró que los patrulleros de la Escuadra Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) pedían dinero para no revisar la mercancía.(Imagen de referencia) Foto: Cortesía: Policía Nacional

La Procuraduría confirmó la destitución e inhabilidad por 10 años de dos patrulleros de la Escuadra Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), quienes pidieron sobornos a cambio de dejar pasar contrabando. Los hechos que los sacaron de la institución tuvieron lugar en la vía que conduce de Pereira (Risaralda) a Cali (Valle del Cauca).

La decisión fue tomada en un fallo de segunda instancia del Ministerio Público, en contra de los patrulleros Luis Guillermo Pérez Velandia y Juan David González Cárdenas. De acuerdo con la investigación adelantada por el ente de control, solicitaron "dádivas a cambio de no retener mercancías que no tenían la documentación reglamentaria establecida por la Dirección Nacional de Aduanas Nacionales (DIAN)“.

La Procuraduría Regional de Juzgamiento de Risaralda fue la encargada del caso y señaló que los policías, quienes hacían parte de la División de Control Operativo de la DIAN, detuvieron a un conductor en mayo de 2020 en el peaje La Uribe, en Bugalagrande (Valle del Cauca) y “le pidieron prebendas a cambio de omitir el procedimiento de aprehensión que correspondía".

El Ministerio Público ratificó que en la primera instancia se recolectaron todas las pruebas que llevaron a establecer la responsabilidad de los patrulleros en el hecho.

En su decisión, el ente de control estableció que “Pérez Velandia y González Cárdenas se apartaron de sus obligaciones y actuaron conociendo la ilicitud de su forma de proceder, por lo que de manera definitiva calificó la falta en que incurrieron como gravísima cometida a título de dolo”.

