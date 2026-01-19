Logo El Espectador
Judicial
Detalles de la sentencia contra Salvatore Mancuso por graves crímenes contra indígenas wayúu

La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla le impuso una sentencia condenatoria al exjefe del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, por torturas, violaciones, desplazamientos forzados, asesinatos, desapariciones y otros crímenes contra comunidades indígenas de La Guajira.

Gustavo Montes Arias y Paulina Mesa Loaiza
20 de enero de 2026 - 12:17 a. m.
El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso pagó una pena de más de 15 años de prisión en Estados Unidos, por delitos relacionados con narcotráfico.
Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

De nuevo el nombre del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez es objeto de una decisión judicial, por cuenta de su responsabilidad en 117 crímenes cometidos cuando fue jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla emitió una sentencia de 635 páginas en la que detalló de forma minuciosa los graves delitos cometidos por la estructura paramilitar Contrainsurgencia Wayúu, en contra de comunidades indígenas del departamento de La Guajira. Pese a que la decisión lo condenó a...

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr

Por Paulina Mesa Loaiza

Periodista de la Universidad de Antioquia e ilustradora. Ha escrito en prensa y portales digitales con especial interés en justicia, conflicto, memoria y paz. Actualmente es periodista de Colombia+20.@paulina_mesalpmesa@elespectador.com
