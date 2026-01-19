Detalles de la sentencia contra Salvatore Mancuso por graves crímenes contra indígenas wayúu

El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso pagó una pena de más de 15 años de prisión en Estados Unidos, por delitos relacionados con narcotráfico. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

De nuevo el nombre del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez es objeto de una decisión judicial, por cuenta de su responsabilidad en 117 crímenes cometidos cuando fue jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla emitió una sentencia de 635 páginas en la que detalló de forma minuciosa los graves delitos cometidos por la estructura paramilitar Contrainsurgencia Wayúu, en contra de comunidades indígenas del departamento de La Guajira. Pese a que la decisión lo condenó a...