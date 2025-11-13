Detalles de las reuniones y coimas por las que “Papá Pitufo” irá a juicio por contrabando

Según la Fiscalía, alias "Papá Pitufo" entregó al manos COP 1.019 millones en sobornos y coimas a funcionarios de la Polfa que le permitieran pasar cuantiosos cargamentos de contrabando. Foto: El Espectador

“Es carreta”. Esas fueron las únicas palabras que pronunció Diego Marín Buitrago, alias “Papá Pitufo”, durante la audiencia de acusación adelantada en su contra en la mañana del 13 de noviembre. Ante el juez quinto especializado de Bogotá, la Fiscalía detalló los 17 hechos criminales en los que habría participado el también llamado “zar del contrabando”, acusado por dos delitos: concierto para delinquir y cohecho propio por dar u ofrecer.

Una movida de la justicia que destraba el expediente contra el hombre prófugo en Portugal y señalado de...