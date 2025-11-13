Logo El Espectador
Detalles de las reuniones y coimas por las que “Papá Pitufo” irá a juicio por contrabando

Diego Marín Buitrago fue acusado formalmente por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir y cohecho propio. Pese a que está detenido en Portugal, a donde se fugó en 2024, el zar del contrabando será juzgado en Colombia por, supuestamente, “corromper” a policías que “miraron para otro lado” mientras él inundaba los puertos del país con mercancía ilegal.

Gustavo Montes Arias
Gustavo Montes Arias
13 de noviembre de 2025 - 10:56 p. m.
“Es carreta”. Esas fueron las únicas palabras que pronunció Diego Marín Buitrago, alias “Papá Pitufo”, durante la audiencia de acusación adelantada en su contra en la mañana del 13 de noviembre. Ante el juez quinto especializado de Bogotá, la Fiscalía detalló los 17 hechos criminales en los que habría participado el también llamado “zar del contrabando”, acusado por dos delitos: concierto para delinquir y cohecho propio por dar u ofrecer.

Una movida de la justicia que destraba el expediente contra el hombre prófugo en Portugal y señalado de...

Gustavo Montes Arias

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr
