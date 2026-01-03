Detalles de primera audiencia contra Zulma Guzmán: Fiscalía dice que tenía dos pasaportes

Zulma Guzmán fue detenida en Londres este 17 de diciembre de 2025. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este viernes, 2 de enero, se llevó a cabo la primera audiencia preliminar en el caso que se sigue contra Zulma Guzmán Castro, la mujer señalada de asesinar a dos menores de edad en Bogotá con talio. Durante la diligencia, la fiscal del caso, Elsa Cristina Reyes, detalló que la mujer tiene dos pasaportes vigentes.

“Se solicitó mediante el procedimiento de búsqueda selectiva en base de datos la información sobre el pasaporte de la señora Zulma. Se estableció que cuenta con dos pasaportes”, explicó la fiscal en medio de la audiencia.

A la par de esa información, la fiscal Reyes también detalló las fechas en las que Zulma Guzmán salió del país. El primer viaje de la mujer fue el 13 de abril de 2025 hacia Argentina, justo cuando se cumplieron 10 días después de que las niñas de 13 y 14 años de edad murieran por el envenenamiento.

Asimismo, la delegada de la Fiscalía General de la Nación agregó que la información de Guzmán sobre sus salidas del país fue eliminada de los sistemas. “Toda la información de la señora Zulma, y no ha sido posible recuperarla por parte de los investigadores”, dijo.

Hasta ahora la extradición de Zulma Guzmán está frenada puesto que la protege una ley de salud mental de Reino Unido que establece que, hasta que un psiquiatra no la declare “médicamente apta” para enfrentar un proceso penal, las audiencias quedan suspendidas. Las autoridades de Inglaterra emitieron un certificado en el que confirman un delicado estado de salud.

Guzmán fue capturada en ese país el pasado 17 de diciembre cuando una llamada alertó a las autoridades por una mujer que se había lazando al río Támesis. En ese momento, en su contra, ya se había emitido una circular roja de Interpol. Sin embargo, a pesar de la formalidad del trámite, no se ha podido realizar.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.