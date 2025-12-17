Detienen en Londres a Zulma Guzmán, involucrada en envenenamiento a niñas en Bogotá con talio

El diario británico The Sun reveló la información sobre un rescate de una mujer en el río Támesis en Reino Unido. La habrían ubicado tras una llamada a la Policía para rescatarla. Foto: Archivo Particular

Este miércoles, 17 de diciembre, la Policía Nacional, a través de la Dijín y en coordinación con la autoridades del Reino Unido, confirmaron la información sobre la ubicación de Zulma Guzmán, por el homicidio de dos menores de edad en Bogotá con envenenamiento por talio. El diario británico The Sun señaló este miércoles 17 de diciembre que una mujer fue rescatada del río Támesis, en Londres. Según la información del medio, una llamada a la Policía alertó por una “mujer en apuros” en el puente.

“La Unidad de Policía Marina de la Met recuperó a una mujer de unos 50 años del agua a las 07:14 horas y la llevó al hospital, donde desde entonces se ha determinado que sus heridas no ponen en peligro su vida ni la cambian por ella”, señaló el medio.

La Policía atendió a la emergencia y sacó a la mujer del agua que luego fue identificada plenamente como Zulma Guzmán, quien permanecerá retenida. Según detalló la Dijín, la mujer fue ubicada al oeste de Londres. “Estamos atentos de lo que definan las autoridades de Londres, en materia de retención y captura posteriormente”, señaló la Dijín.

Las autoridades colombianas señalaron que aunque fue ubicada, no se ha hecho efectiva la orden de captura por encontrarse en un centro asistencial de la capital de Reino Unido. Cuando la mujer sea dada de alta, explicaron, se formalizará la captura y la Fiscalía colombiana hará el pedido de extradición para que atienda en Colombia la investigación que se sigue en su contra.

Zulma Guzmán actualmente tiene una orden de captura activa por haber participado presuntamente en la muerte de dos niñas en abril, quienes fallecieron en la Fundación Santa Fe, por envenenamiento con talio.

Lo que se sabe del caso

En la mañana del 5 de abril de este año, tres menores de edad y un adulto fueron llevados a la Fundación Santa Fe de Bogotá e ingresados de urgencia a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de esa clínica de la capital. Hasta ese momento se creía que se trataba de un caso de intoxicación. Sin embargo, ese mismo día, en horas de la tarde, una de las menores de edad murió. Cuatro días después, el 9 de abril, otra de las menores falleció.

El resultado del dictamen forense realizado por Medicina Legal determinó en su momento que la ingesta de talio había sido la causa de la muerte de las dos menores. Se trata de un metal que se encuentra de forma natural en la corteza terrestre y que se libera al medioambiente a través de actividades como la quema y fundición de carbón o la producción de cemento. Su contacto con la piel es tóxico y su consumo puede afectar el sistema nervioso, los pulmones, el corazón, el hígado y los riñones.

Desde ese momento, la Fiscalía inició una investigación para determinar qué había detrás de la intoxicación de las cuatro personas y la muerte de las dos menores de edad. “Podemos decir que se encontró una sustancia que hace parte de la historia clínica de los pacientes y de la investigación (...). No existe un riesgo para la salud pública, no se detectó algún alimento o sustancia de consumo general que esté ocasionando daño a la salud de los ciudadanos”, dijo en su momento Gerson Bermont, secretario de Salud de Bogotá.

