Día mundial contra Trata de Personas: Unodc alerta nuevas modalidades del crimen en Colombia

Entre los últimos 17 años, en el país se han registrado más de 2.000 casos de trata de personas. Cerca del 60% ocurrieron entre 2020 y 2025, lo que evidencia un incremento de los registros durante los últimos años.

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las niñas, niños y adolescentes son las principales víctimas de un crimen que muta y se camufla con facilidad: la trata de personas. Así lo alertó la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) en un reciente informe a propósito del Día Mundial contra la Trata de Personas que fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. La ONU se refirió a este crimen como una de las violaciones más graves a los derechos humanos en el mundo contemporáneo y el segundo delito trasnacional más lucrativo.

El octavo Informe Global sobre la Trata de Personas de Unodc, que recoge el periodo 2022 - 2024, señala que en 2022 el número de víctimas aumentó un 25 % frente a 2019. En ese contexto, las víctimas niñas, niños y adolescentes aumentaron en un 31 %, representando el 38 % del universo total de víctimas. En el caso particular de Colombia, la Oficina contra las Drogas y el Delito identificó características particulares que responden a diversos factores sociales, económicos, territoriales y de seguridad.

Lea también: “Renunciar a la justicia sería aceptar la impunidad”: hermana de Dilan Cruz

“La persistencia del conflicto armado interno, la presencia de grupos armados organizados y de economías ilegales, las brechas socioeconómicas, el desempleo, la desigualdad y las limitadas oportunidades en algunas regiones incrementan las condiciones de vulnerabilidad que son aprovechadas para la ocurrencia del delito”, señaló la Unodc.

Y agregó que a esos factores se suma la alta movilidad humana, tanto de ciudadanos colombianos que migran en búsqueda de mejores oportunidades laborales o educativas, como de personas migrantes y refugiadas que transitan o permanecen en el país. Estos perfiles de personas pueden enfrentar mayores riesgos debido a las barreras para acceder a servicios y procesos de regularización migratoria.

Le puede interesar: CIDH ordena medidas cautelares para Elian, bebé con piel de mariposa en Guainía

Las modalidades más frecuentes que emplean las estructuras criminales se basan en el uso de redes sociales y plataformas digitales para engañar a potenciales víctimas y trasladarlas a otras ciudades o países con fines de explotación. De acuerdo con el Observatorio del Delito de Trata de Personas del Ministerio del Interior, entre los años 2008 y 2025 se registraron 2.601 casos de trata de personas en Colombia, de los cuales cerca del 60 % (1.555 casos) ocurrieron entre 2020 y 2025, evidenciando un incremento en los registros durante los últimos años.

Estas cifras también muestran que la identificación de casos por trata externa, es decir el traslado fuera del país, continúa siendo la modalidad predominante con el 80 % de los casos. Sin embargo, para 2025 se observó un aumento significativo de la trata interna, con traslados dentro del país, que pasó de representar el 16 % de los registros en 2024 al 35 % en 2025.

En ese contexto, la explotación sexual sigue siendo la más frecuente, concentrando el 69 % de los casos registrados, seguida por los trabajos o servicios forzados con 17 %. Asimismo, las mujeres representan el 83 % de las víctimas, especialmente en casos de explotación sexual, mientras que los hombres tienen un mayor registro en los casos de trabajo forzado.

Un informe sobre Trata de Personas 2025 del Departamento de Estado de los Estados Unidos señala que en Colombia todavía persisten desafíos importantes, entre ellos la disminución de los esfuerzos en materia de prevención y protección integral de las víctimas, la necesidad de ampliar la cobertura de los servicios de asistencia, así como el fortalecimiento de la identificación temprana de casos.

“Las causas de raíz de la trata de personas son numerosas, interconectadas y, con frecuencia, complejas. En conjunto, crean las circunstancias en las que el delito puede florecer, ya sea aumentando la vulnerabilidad de las personas, incrementando la demanda de mano de obra o de servicios en condiciones de explotación, o erosionando la capacidad de los Estados para prevenir y combatir el fenómeno”, señaló la Unodc.

Frente a este fenómeno, la Oficina de la ONU lanza un llamado de alerta, pues todas las personas están en riesgo de ser víctima de este delito. En atención a ello, la Unodc realizó una selección de los perfiles que actualmente presentan mayor vulnerabilidad. “Contrario a uno de los imaginarios más frecuentes, la trata de personas no afecta exclusivamente a mujeres y niñas en la finalidad de explotación sexual. Si bien, esta continúa siendo una de las finalidades más identificadas, la evidencia nacional e internacional demuestra que las víctimas presentan perfiles diversos y que las formas de explotación se han ampliado y sofisticado con el tiempo”, señaló la Unodc.

Entre esos perfiles están hombres, adolescentes y niños, quienes pueden ser captados para realizar trabajos o servicios forzados en sectores como la minería, la agricultura, la construcción, la pesca o actividades vinculadas a economías ilícitas, valiéndose de las limitadas oportunidades laborales. También se ha identificado que un perfil de riesgo se encuentra en la población LGBTIQ+, quienes pueden experimentar condiciones de vulnerabilidad derivadas de la discriminación, la exclusión del mercado laboral formal, la expulsión de sus entornos familiares o las barreras para acceder a educación, salud y protección social, factores que pueden ser aprovechados por las redes criminales.

Las personas migrantes, refugiadas y en tránsito, frecuentemente son engañadas mediante ofertas de regularización migratoria para trasladarlas hacia rutas nacionales e internacionales, especialmente con destino a países de Centroamérica, Norteamérica, el Caribe y Europa. Mientras que las mujeres, niñas y adolescentes continúan enfrentando un alto riesgo de explotación sexual, violencia basada en género, matrimonios o uniones serviles y otras formas de violencia asociadas a desigualdades estructurales.

La Unodc también resalta un entorno específico: las personas que usan las redes sociales y plataformas digitales (en su mayoría jóvenes, niñas, niños y adolescentes), pues son susceptibles de ser captadas mediante engaños. El uso de medios digitales ha transformado las estrategias de captación, permitiendo que las organizaciones criminales contacten a potenciales víctimas con mayor facilidad y menor exposición para los tratantes.

En este contexto, la ONU entregó recomendaciones puntuales para prevenir este delito como desarrollar habilidades de seguridad digital, verificar la información antes de aceptar oportunidades de empleo, viajes, estudio o voluntario. Asimismo, es importante reconocer los derechos laborales y migratorios, no entregar documentos de identidad, pasaportes o permios migratorios a terceros.

Ante señales de alerta, la recomendación es reportar el caso a través de las líneas oficiales, sin exponerse directamente ni intentar intervenir por cuenta propia. De igual forma, es importante saber que la ruta de atención puede ser activada por cualquier ciudadano, sin requisito previo de denuncia formal. Las líneas de atención son:

Línea Gratuita Nacional contra la Trata de Personas: 01 8000 522020 — atención 24 horas, los 7 días de la semana

Correo electrónico, también funciona para contacto desde el interior: lineatratadepersonas@mininterior.gov.co

App LibertApp

Línea Púrpura de la Policía Nacional (violencia de género): 155.

Línea del ICBF (niños, niñas y adolescentes): 144.

Línea de la Fiscalía General de la Nación: 122.

Cancillería de Colombia: orientación a colombianos en el exterior y coordinación en casos de trata de personas transnacional.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.