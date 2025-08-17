No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Diana Turbay y Miguel Uribe: los hilos de una misma tragedia en un país impune

El Espectador reconstruye las historias de dos protagonistas de la violencia en Colombia: la periodista Diana Turbay Quintero, asesinada por la mafia en 1991, y el senador Miguel Uribe Turbay, su hijo, asesinado 34 años después. Un déjà vu que quedó registrado en los funerales de ambos y en las coincidencias de sus destinos.

María José Medellín Cano y Juan David Laverde Palma
17 de agosto de 2025 - 01:18 p. m.
A la izquierda, Diana Turbay sostiene a su hijo Miguel Uribe, recién nacido. A la derecha, Miguel Uribe y Alejandro Uribe, de meses.
A la izquierda, Diana Turbay sostiene a su hijo Miguel Uribe, recién nacido. A la derecha, Miguel Uribe y Alejandro Uribe, de meses.
Foto: Archivo Particular

La bandera de Colombia sobre el ataúd. Dos ramos de rosas rojas y blancas en la mitad del féretro. A dos días de cumplir cinco años, sostenido por su hermana María Carolina Hoyos, quien le toma la mano derecha, Miguel Uribe Turbay mira la escena. Lo custodian su abuelo, el expresidente Julio César Turbay Ayala, y su padre Miguel Uribe Londoño. Es sábado 26 de enero de 1991 y los fotógrafos registran el funeral de Diana Turbay Quintero. Treinta y cuatro años después, la misma bandera de Colombia sobre otro ataúd. Esta vez, un ramo de lirios...

Por María José Medellín Cano

Estudió comunicación social en la Javeriana. Hizo sus prácticas en El Espectador y luego se desempeñó durante dos años como reportera judicial, desarrollando temas relacionados con las altas cortes y escándalos de corrupción como el de Odebrecht. Actualmente, es la editora de la Sección Judicial.@Majomedellincmmedellin@elespectador.com

Por Juan David Laverde Palma

Periodista de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol y colaborador del diario El Espectador. Periodista y magíster en Estudios Políticos.@jdlaverde9jdlaverde@caracoltv.com.co
