Diana Turbay y Miguel Uribe: los hilos de una misma tragedia en un país impune

A la izquierda, Diana Turbay sostiene a su hijo Miguel Uribe, recién nacido. A la derecha, Miguel Uribe y Alejandro Uribe, de meses.
Foto: Archivo Particular
La bandera de Colombia sobre el ataúd. Dos ramos de rosas rojas y blancas en la mitad del féretro. A dos días de cumplir cinco años, sostenido por su hermana María Carolina Hoyos, quien le toma la mano derecha, Miguel Uribe Turbay mira la escena. Lo custodian su abuelo, el expresidente Julio César Turbay Ayala, y su padre Miguel Uribe Londoño. Es sábado 26 de enero de 1991 y los fotógrafos registran el funeral de Diana Turbay Quintero. Treinta y cuatro años después, la misma bandera de Colombia sobre otro ataúd. Esta vez, un ramo de lirios...
Por María José Medellín Cano
Estudió comunicación social en la Javeriana. Hizo sus prácticas en El Espectador y luego se desempeñó durante dos años como reportera judicial, desarrollando temas relacionados con las altas cortes y escándalos de corrupción como el de Odebrecht. Actualmente, es la editora de la Sección Judicial.@Majomedellincmmedellin@elespectador.com
Por Juan David Laverde Palma
Periodista de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol y colaborador del diario El Espectador. Periodista y magíster en Estudios Políticos.@jdlaverde9jdlaverde@caracoltv.com.co
