Diana Turbay y Miguel Uribe: los hilos de una misma tragedia en un país impune

A la izquierda, Diana Turbay sostiene a su hijo Miguel Uribe, recién nacido. A la derecha, Miguel Uribe y Alejandro Uribe, de meses. Foto: Archivo Particular

La bandera de Colombia sobre el ataúd. Dos ramos de rosas rojas y blancas en la mitad del féretro. A dos días de cumplir cinco años, sostenido por su hermana María Carolina Hoyos, quien le toma la mano derecha, Miguel Uribe Turbay mira la escena. Lo custodian su abuelo, el expresidente Julio César Turbay Ayala, y su padre Miguel Uribe Londoño. Es sábado 26 de enero de 1991 y los fotógrafos registran el funeral de Diana Turbay Quintero. Treinta y cuatro años después, la misma bandera de Colombia sobre otro ataúd. Esta vez, un ramo de lirios...