Diego Cadena, abogado de Uribe que hoy conocerá su condena por soborno

Hacia las dos de la tarde de este 30 de septiembre, el abogado sabrá el tiempo que estará preso por el delito de soborno en actuación penal. Cadena fue ficha clave en el entramado para torcer testigos a cambio de coimas para limpiar el nombre del hoy también condenado expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Redacción Judicial
30 de septiembre de 2025 - 02:21 p. m.
Jueces distintos hallaron en primera instancia responsables al expresidente Álvaro Uribe Vélez y a su abogado, Diego Cadena, por el delito de soborno en actuación penal.
Foto: El Espectador

A Diego Javier Cadena Ramírez le llegó la hora cero para conocer el monto de su condena por torcer testigos, ofrecer coimas, desviar las versiones de exparamilitares presos y limpiar el nombre del expresidente Álvaro Uribe Vélez. El pasado 15 de agosto, el juez tercero penal con función de conocimiento de Bogotá, Fabián Moreno, halló culpable al exabogado por el delito de soborno en actuación penal.

La justicia determinó que Cadena fue una ficha clave en ese entramado criminal que buscaba desvincular de relaciones con paramilitares en...

Por Redacción Judicial

Carhum(23964)Hace 39 minutos
Las universidades que otorgan títulos a estos sujetos para que destruyan la ética y moral pública, deben responder a la sociedad ?
Michael Myers(apgw0)Hace 41 minutos
Cadena y monsalve presos. No más piñatas ni bebetas ni parrandas. Sus patrones en cambio, en campaña.
Aura lucia Mera becerra(81917)Hace 41 minutos
Par de hampones
Edgar Trujillo(22146)Hace 59 minutos
Hampones a la picota, ese es su lugar de residencia. 6402. 6402. 6402. 6402. 6402.
Gilberto R.M.(54899)Hace 1 hora
Mas temprano que tarde, alias MATARIFE no podrá seguir burlándose más de la Verdadera Justicia
