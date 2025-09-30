Diego Cadena, abogado de Uribe que hoy conocerá su condena por soborno

Jueces distintos hallaron en primera instancia responsables al expresidente Álvaro Uribe Vélez y a su abogado, Diego Cadena, por el delito de soborno en actuación penal. Foto: El Espectador

A Diego Javier Cadena Ramírez le llegó la hora cero para conocer el monto de su condena por torcer testigos, ofrecer coimas, desviar las versiones de exparamilitares presos y limpiar el nombre del expresidente Álvaro Uribe Vélez. El pasado 15 de agosto, el juez tercero penal con función de conocimiento de Bogotá, Fabián Moreno, halló culpable al exabogado por el delito de soborno en actuación penal.

La justicia determinó que Cadena fue una ficha clave en ese entramado criminal que buscaba desvincular de relaciones con paramilitares en...