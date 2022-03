Diego Cadena y la serie de errores que lo dejaron viajar a Panamá

Abogado de Álvaro Uribe Foto: GUSTAVO TORRIJOS

Entre la Navidad de 2021 y el Año Nuevo para celebrar el comienzo del 2022 terminó embolatada la orden de un juez de conocimiento de Bogotá que, el 21 de diciembre pasado, ordenó que el abogado Diego Cadena debía regresar a prisión domiciliaria. La decisión se conoció luego de que el jurista, quien fuera parte del equipo jurídico del expresidente Álvaro Uribe, recuperara su libertad en octubre de 2021 por vencimiento de términos y solo dos meses después, un juez en segunda instancia reversara esa determinación. Por ahora, no existe una explicación concretar de por qué no se cumplió con la orden y Cadena logró salir del país.

El caso se conoció justo el día que Noticias Caracol reveló que el empresario Carlos Mattos había salido de La Picota a reuniones en una de sus oficinas. Con las miradas puestas sobre el Inpec, y en su director que ya fue destituido, se conoció una foto de Diego Cadena comiendo en un restaurante de Panamá. Para muchos, la fotografía resulto sorpresiva, pues lo último que se supo de su caso es que el juez de conocimiento de Bogotá había ordenado que volviera a prisión domiciliaria y, en consecuencia, debía estar bajo la custodia del Inpec. Así, no había explicación alguna para que el abogado pudiera estar en Panamá.

Sin embargo, la pita se fue desenredando, primero con la explicación del abogado de Cadena, Iván Cancino, y luego con fuentes del Inpec. El primero señaló en W Radio que, pese a que la decisión de diciembre no se hizo efectiva de inmediato, su cliente se encerró en su apartamento y, dijo, puede probarlo que nunca salió del lugar. Esto ocurrió durante diciembre de 2021, pese a que no había ninguna detención oficial. Cancino insistió en que, pese a que no había captura en firme, Cadena cumplió con la orden de arresto domiciliario y le pidió a las autoridades que le definieran su situación.

Le escribió al Inpec, explicó su abogado, “pero todos se pasaban la pelota de un lado a otro”. “¿Entonces qué pasó? Diego dijo: no, yo no puedo seguir en esta zozobra, y dijimos vaya entréguese”, agregó Cancino, quien puntualizó que el 20 de enero, Diego Cadena se presentó en una estación de Policía y así se convocó a la nueva audiencia para legalizar su captura. La diligencia ocurrió el 21 de enero, con presencia de funcionarios de la Fiscalía, pero el juez la declaró ilegal: primero, porque la captura estaba ocurriendo más de 31 horas después de que fuera ordenada y porque nunca dejaron hablar a la defensa de Cadena.

Así, el abogado quedó libre. Él mismo le confirmó a Cancino que viajó a Panamá en un vuelo comercial por una urgencia, pero volvió al país “a esperar que la Fiscalía diga qué tiene que hacer con Diego Cadena”. La situación del abogado la confirmó el mismo Inpec, a donde nunca llegó una notificación que dijera que Cadena había sido nuevamente puesto en prisión domiciliaria. Sin embargo, fuentes de la Fiscalía le dijeron a este diario que están en averiguaciones internar porque, al parecer, Cadena sí tenía vigente una medida de aseguramiento.

El exabogado de Uribe está en medio de una investigación penal por una serie de pruebas que lo vincula a un esquema que buscaba que, a cambio de dineros y dádivas, exparamilitares presos hablaran a favor del exsenador Uribe en un proceso ante la Corte Suprema de Justicia. La Fiscalía le imputó cargos a Cadena el 27 de julio de 2021 por los delitos de fraude procesal y soborno, y el juez ordenó su detención domiciliaria. Además de Cadena, en esta investigación también está vinculado su socio, Juan José Salazar.

Por su parte, el senador Iván Cepeda, que está acreditado como víctima en el proceso de Cadena, anunció que pedirá formalmente la captura del abogado porque, dice, “se ha configurado uno o varios graves incumplimientos de las obligaciones que le fueron impuestas con la medida de aseguramiento en el lugar de residencia”.

Además, Cepeda explicó que está evaluando otras acciones legales “que interpondremos con ocasión de estos hechos. Cabe recordar que, recientemente, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, en decisión de primera instancia, suspendió al abogado Cadena por tres años del ejercicio de la profesión”.

