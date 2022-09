Director de la Policía dice que Halloween es una celebración “satánica”

BOG400. BOGOTÁ (COLOMBIA), 19/08/2022.- El nuevo director general de la Policía Nacional de Colombia, mayor general Henry Armando Sanabria Cely, fue designado por el presidente Gusavo Petro. EFE/ Carlos Ortega Foto: EFE - Carlos Ortega

Una publicación en el estado de Whatsapp del director de la Policía, mayor general Henry Sanabria, levantó polémica en las últimas horas. La cabeza de la institución, designada por el presidente Gustavo Petro, publicó una imagen que dice: “No al Halloween. La estrategia satánica para inducir a los niños en el ocultismo. Halloween no es una fiesta inocente, es una fiesta a la hechicería, al paganismo”.

Pero además de esta publicación, Blu Radio dio a conocer una antigua entrevista que el entonces coronel Sanabria, que tenía funciones de inteligencia, dio al canal cristiano Tele Amiga en el que reiteró que esta celebración es satánica. No es la primera vez que la redes sociales le generan polémica, pues algunos publicaciones en su cuenta de Twitter daban cuenta de que el alto oficial estaba en contra de la despenalización del aborto y de las acciones de la Policía en medio de las protestas que se desarrollaron en Colombia entre 2019 y 2021.

Esta es la declaración completa de Sanabria en Teleamiga:

Capturamos a dos muchachos que infortunadamente estaban en medio de sectas satánicas. Los capturamos porque ellos habían secuestrado un niño de siete años que participaba en esta celebración satánica del Halloween. No tenía ni idea que estaba relacionada con el Halloween ni le veía ninguna situación anómala porque la publicidad nos lo vendía como una situación normal.

Ese día marcó mi vida para siempre por dos razones: la primera porque veía a ese niño en uno de mis hijos y lo débiles que son los niños cuando se enfrentaban a situaciones orquestadas por el mal, y lo segundo, porque yo le preguntaba separadamente a cada uno de ellos el por qué lo habían hecho. Ellos decían que habían recibido la orden de Satanás de hacer un rito sagrado ese día, y yo decía, ¿por que ese niño? La respuesta de uno de ellos me traumatizó -porque ese niño no es bautizado. Le dije: ustedes cómo saben que no es bautizado ¿Ustedes lo conocen? Y dijeron no, es el signo del no bautizo y él lo tiene ¿Y cómo saben? Y dijeron: nuestro Dios Satanás nos lo dice.

Entonces, nosotros hablando con la mamá emocionada y feliz por haberlo encontrado le preguntábamos ¿Ese niño hace cuánto fue bautizado? Y me dice: nosotros no lo hemos bautizado, estamos esperando que cumpla 14 años para bautizarlo. Eso me marcó de por vida y ha influido en mi conversión que continúa, pero me marcó ese año 99.

La Policía tiene fuerzas especiales para atacar las sectas satánicas porque entiende qué hay alrededor de este tema. No es un tema de fanatismo. Yo pediría al Espíritu Santo que me volviera fanático de nuestro señor Jesucristo y más lo amaría y seguiría. Eso es lo que hace la Policía Nacional, seguirlo y entender su camino .

Nosotros comparamos a la Policía con lo Santos Apóstoles y sacerdotes por tres cosas: ellos enseñan y educan; ellos bendicen y santifican, y los policías qué hacemos: nosotros también educamos, prevenimos y socializamos. La santa comunión es la que nos permite estar pendientes de los niños ese día.

No solamente los sacerdotes deben promocionar medidas para contrarrestar el Halloween, todos los católicos debemos hacerlo porque desde el bautismo somos profetas.

Entramos y buscamos en internet cuál es la literatura alrededor del tema Halloween y encontramos su origen desde hace más de 3.000 años. La iglesia católica con el padre José Gregorio Cuarto buscaron contrarrestar esas festividades y por eso trasladaron la fecha de todos los santos del 13 de mayo al 1 de noviembre y entonces los satánicos lo que hicieron fue convertir y darle otro nombre a esta celebración satánica y lo denominaron Halloween que traducido significa la víspera de todos los santos.

