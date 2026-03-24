Director de la UNP pidió ser escuchado en interrogatorio por crimen de Miguel Uribe Turbay

Director de la UNP, Augusto Rodríguez, y el fallecido senador Miguel Uribe. Foto: Archivo

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Este martes 24 de marzo, la Fiscalía dio a conocer varios detalles sobre la investigación por el asesinato del senador del Centro Democrático Migue Uribe Turbay. Aunque principalmente se habló de órdenes de captura en contra de altos mandos de la Segunda Marquetalia, grupo armado que habría ordenado el asesinato, también se conoció que el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, sería llamado a interrogatorio por el hecho.

De acuerdo con lo dicho por la propia fiscal general, Luz Adriana Camargo, la defensa de Rodríguez, a quien se le ha cuestionado por las garantías de seguridad de Uribe Turbay para el momento del atentado, pidió que se escuchara al funcionario. Según señaló la jefa del búnker, el equipo especial conformado para esa investigación evalúa si llamarlo o no al interrogatorio solicitado.

Rodríguez ha estado en la mira de la Fiscalía desde enero pasado, cuando se anunció que buscaría imputarlo por su presunta responsabilidad en el magnicidio del exsenador. En ese momento, fuentes del ente investigador confirmaron que sería por el delito de prevaricato por omisión, al no haber atendido los múltiples llamados para reforzar el esquema de seguridad de Miguel Uribe.

En esa ocasión, ese mismo día, el ente investigador retiró la imputación en contra de Rodríguez por un error interno. Todo se trató en ese momento porque la petición la había hecho una fiscal de Administración Pública de la Seccional Bogotá y no del grupo especial conformado para atender el caso de Uribe Turbay.

Por otra parte durante esa misma rueda de prensa en la que se trató el tema del director de la UNP, la fiscal Camargo dio a conocer que se emitieron órdenes de captura en contra de de altos mandos de la Segunda Marquetalia por el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, del Centro Democrático. Además, junto con el director de la Policía, el general William Oswaldo Rincón Zambrano, hablaron de las recompensas que se ofrecen por estas personas.

Camargo y Rincón expusieron que las personas buscadas son:

Luciano Marín Arango, alias “Iván Márquez”, por quien se ofrecen COP 5 mil millones.

Géner García Molina, alias “John 40″, cuya recompensa es por COP 4 mil millones.

José Manuel Sierra, alias “Zarco Aldinever”, por quien las autoridades ofrecen COP 4 mil millones.

“Alias Rumba”, por quien darían hasta COP 2 mil millones.

Alberto Cruz Lobo, alias “Enrique Marulanda”, por quien se ofrece COP 2 mil millones.

Diógenes Medina, alias “Gonzalo” o “Chalo”, cuya recompensa es de COP 2 mil millones.

Kendrick Téllez Álvarez, alias “Yako”, por quien las autoridades ofrecen COP 2 mil millones.

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