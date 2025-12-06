Disidencias de las Farc atacaron estación de Policía de Tesaila (Huila)

Los disidentes dejaron abandonados varios artefactos explosivos que están siendo desactivados por las autoridades. Foto: Captura de pantalla - Policía del Huila

A esta hora, las autoridades siguen desactivando los artefactos explosivos abandonados en las inmediaciones de la estación de Policía de Tesaila (Huila), tras el ataque llevado a cabo en la noche de este 5 de diciembre. De acuerdo con la información que hay hasta el momento, hombres armados atacaron con explosivos y dispararon al lugar. Ningún uniformado resultó herido.

Según lo señalado por la institución, durante la noche del 5 de diciembre cerca de 20 integrantes del frente Ismael Ruiz atacaron las instalaciones de la Estación de Policía Tesalia, al occidente del departamento. Los elementos usados por los atacantes fueron explosivos, cilindros bomba, ráfagas de fusil y otros de alto poder destructivo.

Tras la respuesta de los policías del lugar, los disidentes huyeron, incineraron un vehículo y dejaron varios artefactos explosivos para poder escapar. Uno de estos elementos fue un cilindro bomba abandonado en inmediaciones de una entidad bancaria ubicada en el parque principal. Según las primeras hipótesis, los disidentes buscaban ocasionar daños al lugar con fines de hurto.

Asimismo, señalaron que fueron abandonados otros cilindros cerca a la estación de Policía, además de otros explosivos que no lograron ser detonados. Al parecer, en la respuesta de los uniformados, algunos disidentes resultaron heridos.

Por repeler el ataque, el coronel Carlos Eduardo Téllez Betancur, comandante del Departamento de Policía Huila, felicitó a los policías que participaron en la defensa de la estación. El comandante destacó especialmente el trabajo de una mujer policía que lideró parte de la respuesta contra los disidentes.

Según la Policía, el Ejército y la Fuerza Aérea apoyaron la acción de los policías de la estación Tesalia para defender el lugar.

