Un soldado muerto y cuatro heridos por ataque de disidencias en Norte de Santander

El soldado profesional José Eduardo Díaz Vides, quien hacía parte del Batallón de Operaciones Terrestres N.º 11, murió en la madrugada de este miércoles luego de qué integrantes del frente 33 de las disidencias de las Farc lanzaron explosivos en la vereda San Carlos, municipio El Tarra, Norte de Santander, donde él y sus compañeros brindaban seguridad en el oleoducto Caño Limón-Coveñas.

Nuestro soldado profesional José Díaz Vides, fue asesinado en un vil ataque con explosivos del grupo armado organizado Disidencias de las Farc en El Tarra #NorteDeSantander. Rechazo absoluto frente a esta violación al DIH. (1) #HonorYGloriaPorSiempre pic.twitter.com/0IhduwvHpj — Fuerzas Militares de Colombia (@FuerzasMilCol) August 16, 2023

Producto de este ataque, según información entregada por el Ejército, también resultaron heridos dos suboficiales y dos soldados, que están siendo trasladados a un centro médico en Cúcuta, y al momento se encuentran estables. En la zona las autoridades adelantan acciones para dar con el paradero de los responsables.

“El grupo armado organizado que delinque en el sector continúa violando los derechos humanos e infringiendo las disposiciones del derecho internacional humanitario. Por intermedio de este Comando, se procederá a instaurar las denuncias respectivas ante las autoridades competentes por la utilización de medios y métodos ilícitos de guerra”, dice el Ejército por medio de un comunicado.

En la mañana de este miércoles se presentó otro ataque contra la fuerza pública en el departamento. Según información de medios regionales, hombres fuertemente armados, lanzaron dos artefactos explosivos contra la estación de Policía del municipio de La Gabarra, los cuales no explotaron. “Los artefactos explosivos fueron lanzados, pero no alcanzaron a estallar. Como los policías están en máxima alerta respondieron al ataque y los bandidos no lograron cumplir con su objetivo”, señaló una fuente al diario la Opinión.

Estos hechos se conocen a pocos días de que el Gobierno y las Disidencias de Iván Mordisco (grupo al que pertenece el frente 33) instalen la mesa de la mesa de diálogos de paz.

