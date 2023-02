Disidentes de Farc y desertores del Acuerdo de Paz, en el limbo en la paz total

El 1° de septiembre de 2017, nace el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. En la foto aparecen de izquierda a derecha: Pastor Alape, Carlos Antonio Lozada, Pablo Catatumbo e Iván Márquez. El símbolo del partido ha sido, desde entonces, una rosa roja. Foto: Agencia AFP

Aunque el Gobierno de Gustavo Petro se ha ofrecido a negociar con múltiples actores armados ilegales, aún no está definida la figura para desarmar a las disidencias de las Farc y desertores del Acuerdo de Paz. La semana pasada, el Ministerio de Justicia hizo público el texto con el que pretende que bandas criminales y de narcotráfico se sometan a la justicia. El articulado aclara que ni los desertores del Acuerdo de Paz ni los disidentes de las Farc están contemplados para una negociación de ese tipo, porque tienen estatus político. No obstante, esa postura no parece ser universal en el gobierno Petro. Así lo deja ver un concepto en manos de la Corte Constitucional.