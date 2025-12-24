Doce deseos para Navidad de las mujeres buscadoras del país

Yanette Bautista, buscadora incansable que falleció el pasado 1 de septiembre, y una de las impulsoras de la Ley de Mujeres Buscadoras. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Los brazos de Yannete Bautista cargaron por años los dolores y las luchas de las mujeres que han buscado a sus seres queridos desaparecidos en selvas, esteros, ríos, escombros y cementerios. Tres meses después de su muerte, hay por lo menos dos cosas que el tiempo no se ha podido llevar: su sonrisa, que permanece viva en el recuerdo de su familia; y su puño en el aire, que se refleja en el legado que dejó a las mujeres que siguen buscando y pidiendo que sus procesos sean reconocidos con dignidad. Las buscadoras de todos los rincones del país hoy por hoy la siguen llamando madre, mayora, lideresa y guía.

Yanette se fue con la frente en alto, cansada, pero nunca rendida ante la lucha por los desaparecidos. Se fue con la entereza de una mujer que dedicó toda una vida a la búsqueda de su hermana Nydia Érika. Creó la Fundación Nydia Érika Bautista y por más de 30 años se dedicó a la búsqueda de más de 500 desaparecidos. En ese camino de lucha, fue una de las impulsoras de la Ley de Mujeres Buscadoras, que sigue sin ser una realidad, aunque fue aprobada hace más de un año. Tras los cambios en la cartera de Justicia y la falta de firma por el ministerio de Agricultura, el decreto que la reglamenta se quedó en el limbo.

Varias organizaciones de mujeres buscadoras en el país se unieron en una campaña para exigir la firma, pero aún no han sido escuchadas. A través de audios, mensajes e imágenes, ellas le hicieron llegar a El Espectador sus cartas con los deseos para Navidad. Su correspondencia se entrelaza en el anhelo de que sus seres queridos desaparecidos regresen al hogar y que se haga realidad la ley de mujeres buscadoras que impulsó la lideresa y buscadora, Yannete Bautista. Estos son doce deseos y peticiones para que sus incansables búsquedas sean reconocidas y se hagan con dignidad.

Nancy Yanira Galarraga, mujer buscadora, Putumayo

El 1 de enero del año 2001 mis cuatro hermanas desaparecieron forzadamente. Los mismos victimarios confesaron que fueron torturadas, desmembradas y violentadas sexualmente. Ante este dolor inmenso, fui la primera mujer en romper el silencio sobre la desaparición forzada en la región del Putumayo, alzando la voz por mis hermanas y por tantas mujeres y familias que han sufrido en silencio. Hoy, con fe y esperanza, le pido al Niño Dios que se cumpla un sueño que nos dejó nuestra mayor y guía, Yanette Bautista, que se haga realidad la Ley 2364 de junio de 2024, Ley de Mujeres Buscadoras. Mi mayor anhelo es la firma del decreto reglamentario de esta ley, porque representa justicia, reconocimiento y protección para quienes buscamos a nuestros seres queridos. Esta ley nos dignifica y transforma nuestro dolor en derechos, reconociendo la lucha incansable de las mujeres buscadoras en Colombia. Seguiré firme, con memoria, verdad y esperanza, hasta que la justicia sea una realidad.

Luz Dary Santiesteban, mujer buscadora, Buenaventura

Apreciado Presidente. Por medio de esta presente me dirijo ante usted pidiéndole una tutaina, un regalo de Navidad: la firma del decreto de la ley 2364 del 8 de junio de 2024. Como mujeres buscadoras nos merecemos ese hermoso regalo teniendo en cuenta la labor grandísima que realizó nuestra mayora, la doctora Yanette y el legado que dejó en nuestra Colombia buscando a los desaparecidos. Hoy más que nunca alzamos la voz por la firma de ese decreto, como una forma de hacer justicia. Por nuestros desaparecidos, en Buenaventura estamos esperando la firma del decreto.

Cleiner Almanza Blanco, mujer buscadora, Montes de María

Mi hermano querido, Julio. Espero seguir teniendo la fuerza para encontrarte, estés donde estés, y que papá Dios me siga fortaleciendo en cada búsqueda que haga. También espero pronto la firma del decreto reglamentario de la ley 2364, para poder seguir ayudando a más familias a encontrar a sus seres queridos que aún están desaparecidos y que se encuentran en los diferentes territorios de los Montes de María y Bolívar. Que tú desde donde estés me envíes esa fuerza para que el decreto sea firmado en honor a Yanette.

Lina María Gómez, mujer buscadora de Cartago, Valle

Soy madre de Nicolás de Jesús Aristizábal, desaparecido el 3 de junio de 2023, junto con Natalia Daniela Santiago Díaz. Le pedimos al Dios del cielo que el presidente Gustavo Petro firme el decreto que le da vida a la ley de madres buscadoras ley 2364.

Ana Páez, mujer buscadora de Mafapo

Soy madre de Eduardo Garzón Páez, víctima de falsos positivos, Soacha (Bogotá). Está desaparecido desde el 2008. Le pedimos al señor presidente Gustavo Petro que apoye la ley 2364 de mujeres buscadoras.

Andrea Torres, mujer buscadora de la Fundación Nydia Erika Bautista

Querido niño Dios. Te escribo esta carta desde lo más profundo de mi corazón para pedirte que nos hagas el milagrito de permitir la firma del decreto reglamentario de la ley 2364. Le pedimos a los angelitos del cielo, entre ellos a la autora de esta ley, Yanette Bautista, que nos ayuden a proteger su legado de lucha y persistencia, que permitió visibilizar 40 años de abandono a las mujeres buscadoras de Colombia. Niño Dios, te pedimos de Navidad la materialización de la ley reconociendo la deuda histórica con los familiares de los desaparecidos y las mujeres buscadoras.

Amparo Rodríguez, mujer buscadora, indígena sikuani

La ley de mujeres buscadoras apoya a que las familias, como la mía, encuentren a sus seres queridos. Mi hermano Wilson fue encontrado el 27 de noviembre de 205, en San Martín, Meta. Espero que esta sea una Navidad feliz. Nosotras queremos paz y felicidad. A las mujeres les digo que luchen y que sigan adelante.

Mireya Medina Aquite, mujer buscadora, indígena Nasa

La petición es que prioricen los casos que ya están identificados, que prioricen las entregas. También le solicito a la Unidad de Búsqueda que avance con los casos para que se implementen los planes con el acompañamiento de las organizaciones que trabajan con las víctimas. Le pido al presidente la firma del decreto ley de mujeres buscadoras.

Ruth Elena Polo, mujer buscadora, Cali

Así como en cada Navidad Jesús hace presencia en nuestros hogares con su promesa de renacer en cada corazón, así guardamos el anhelo vivo de reencontrarnos con nuestros seres amados porque prometieron su regreso. A todas las madres, abuelas, esposas, hijas, hermanas, sobrinas y amigas de los que deseamos abrazar nuevamente, oremos hasta encontrarlos. Deseo, en nombre de las buscadoras, una Navidad en paz y un esperanzador 2026, donde la Ley de mujeres buscadoras empiece su implementación y satisfaga nuestros derechos.

Deborah Anaya Esguerra, mujer buscadora, Bogotá

El proceso de búsqueda de mi mamá, Norma Constanza Esguerra, desaparecida en la retoma militar al Palacio de Justicia hace 40 años, ha sido muy doloroso. Como deseo de Navidad quiero que se firme el decreto de mujeres buscadoras en Colombia para que podamos expresarnos y exigir nuestros derechos. Que las entidades nos tengan en cuenta y sepan que nuestra labor es fundamental para encontrar a nuestros seres amados desaparecidos. También anhelo que la sociedad se vuelva más empática, que nos ayuden a seguir buscando. Deseo que podamos encontrar a las personas que amamos y saber qué pasó con ellos.

Gloria Cecilia Gil de Umaña, mujer buscadora, Bogotá

Necesito saber qué pasó con mi hijo. Tengo 88 años y soy una mujer buscadora. Espero tener noticias de mi hijo, Henry Samuel Umaña Gil, desaparecido forzadamente en 1981 en Nariño. Deseo saber dónde fue enterrado por los militares, saber la verdad antes de fallecer.

Gisela Restrepo Triviño, mujer buscadora, Bogotá

Desde la búsqueda y como mujer buscadora, recordando a las miles de familias que siguen esperando respuestas sobre el paradero de sus seres queridos, les deseo a todos una feliz Navidad. Espero empezar el 2026 con el decreto de la ley de mujeres buscadoras firmado por el presidente.

