“Donde haya menores, no habrá bombardeos”, asegura el ministro de Defensa

Ministro de Defensa, Iván Velásquez. Foto: Archivo

Los recientes ataques por parte de grupos armados ilegales en contra de la población civil y de la fuerza pública en Cauca y Valle del Cauca dieron pie para que algunos alcaldes y gobernadores del suroccidente del país le pidieran al gobierno retomar los bombardeos en contra de estructuras armadas que hacen presencia en esa zona.

A la salida de la Comisión Segunda del Senado en la mañana de este martes, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, manifestó que los bombardeos no están prohibidos. Sin embargo, enfatizó que no bombardeará zonas en las que haya presencia de menores de edad. “Donde haya menores de edad, no habrá bombardeos”, dijo el alto funcionario del gobierno de Gustavo Petro.

“Los bombardeos no están prohibidos, está prohibido es que se bombardee donde haya menores. Todo menor reclutado, todo menor que esté con esas organizaciones, es un menor forzosamente”, señaló el ministro de Defensa. Además, agregó que “de ninguno de ellos se puede predicar siquiera su voluntad”.

Las declaraciones del ministro se dan después de una oleada de ataques en los dos departamentos y la petición, por ejemplo, del alcalde de Cali, Alejandro Eder, de retomar este tipo de ataques contra los ilegales. Además, se suma lo dicho por la vicepresidenta Francia Márquez tras el atentado que sufrió su padre el pasado fin de semana en las carreteras que comunican el Cauca con el Valle.

Asimismo, en menos de una semana en Jamundí (Valle del Cauca), el Estado Mayor Central ha sufrido cuatro ataques, uno de esos, el realizado en contra de Sigifredo Márquez Trujillo, padre de la vicepresidenta. Según la cartera, la ofensiva que soldados y policías desarrollan en estos departamentos desde que el pasado 17 de marzo se levantara el cese al fuego, ha dejado como resultado 367 capturas y 24 muertes en el desarrollo de las operaciones y destacó que tras el atentado a la estación de Morales (Cauca), el pasado 20 de mayo, se coordinó un despliegue de dos pelotones y un helicóptero para apoyar la situación de orden público en el municipio.

Pese a que el ministerio afirmó que no habrá una continuación del cese al fuego dejo, nuevamente en claro, que los ataques que se han perpetrado en diferentes zonas del país por el grupo criminal se dan por un fortalecimiento que adquirieron cuando estaban en un cese al fuego producto de las negociaciones.

