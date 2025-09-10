Dos generales a indagatoria: las claves de una decisión histórica en el caso Jineth Bedoya

En junio de 2024, Jineth Bedoya regresó a la cárcel La Modelo para recibir el mural "Fragmentos que Florecen", como parte de la reparación simbólica por los hechos de violencia que tuvo que vivir hace más de 25 años. Foto: Óscar Pérez

Un documento de 122 páginas, con fecha del 5 de septiembre de 2025, recoge la que es, tal vez, la primera movida clave de la Fiscalía en 25 años de impunidad y rezagos en la investigación por el caso de secuestro, violencia sexual y tortura en contra de la periodista Jineth Bedoya Lima. La fiscal Diana Mercedes Salazar Solís, delegada ante jueces penales especializados del circuito de Bogotá, vinculó de manera oficial y llamó a indagatoria a dos generales en retiro de la Policía, a tres exfuncionarios del Instituto Nacional Penitenciario y...