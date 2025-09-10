No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Dos generales a indagatoria: las claves de una decisión histórica en el caso Jineth Bedoya

La Fiscalía vinculó a seis personas en la investigación por los crímenes cometidos en contra de la periodista, en mayo de 2000. La orden no solo tardó 25 años en ser tomada, sino que coincidió con las alertas de la justicia internacional por los rezagos que tiene el expediente y con la reciente renuncia voluntaria de Bedoya a la investigación.

Redacción Judicial
11 de septiembre de 2025 - 01:18 a. m.
En junio de 2024, Jineth Bedoya regresó a la cárcel La Modelo para recibir el mural "Fragmentos que Florecen", como parte de la reparación simbólica por los hechos de violencia que tuvo que vivir hace más de 25 años.
En junio de 2024, Jineth Bedoya regresó a la cárcel La Modelo para recibir el mural "Fragmentos que Florecen", como parte de la reparación simbólica por los hechos de violencia que tuvo que vivir hace más de 25 años.
Foto: Óscar Pérez

Un documento de 122 páginas, con fecha del 5 de septiembre de 2025, recoge la que es, tal vez, la primera movida clave de la Fiscalía en 25 años de impunidad y rezagos en la investigación por el caso de secuestro, violencia sexual y tortura en contra de la periodista Jineth Bedoya Lima. La fiscal Diana Mercedes Salazar Solís, delegada ante jueces penales especializados del circuito de Bogotá, vinculó de manera oficial y llamó a indagatoria a dos generales en retiro de la Policía, a tres exfuncionarios del Instituto Nacional Penitenciario y...

Por Redacción Judicial

Álamo(88990)Hace 20 minutos
Cada día es más y más grande la ofensa --de hecho descomunal-- no sólo contra una desamparada Jineth Bedoya, sino contra la verdad y la justicia. Lo más grave es que esa ofensa proviene de venales entes gubernamentales. Ni qué decir de los "ejecutores" a órdenes del crimen, amparados por años.
