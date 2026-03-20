Publicidad

Home

Judicial

Dos militares muertos y ocho más heridos en hostigamiento en Arauquita (Arauca)

De acuerdo con las primera versiones del Ejército, el ataque habría sido perpetrado por el Ejército de Liberación Nacional (Eln). Esto se sabe hasta el momento.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Judicial
21 de marzo de 2026 - 12:45 a. m.
Ocho uniformados más resultaron heridos en el ataque.
Ocho uniformados más resultaron heridos en el ataque.
Foto: Ejército
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Un ataque armado en contra de la fuerza pública en Arauquita (Arauca), dejó a dos soldados muertos y otros más heridos. Al parecer, el violento hecho habría sido cometido por un frente del Ejército de Liberación Nacional (Eln) que opera en la zona.

De acuerdo con las primeras versiones entregadas por el Ejército, el hecho ocurrió cuando los militares acompañaban para brindar seguridad en un procedimiento judicial seguridad. En ese momento, inició el hostigamiento armado contra soldados del Batallón Energético y Vial N.° 1, en el casco urbano del municipio de Arauquita (Arauca).

Los atacantes, al parecer, serían integrantes de la Comisión Camilo Cienfuegos, del Eln, quienes “emplearon armas de fuego contra las tropas comprometidas en la maniobra de seguridad”, dice la institución castrense.

Durante el ataque murieron los soldados profesionales Juan Carlos Rivera Muñoz y Elmer Perafán Bastidas. Por otra parte, un suboficial y siete soldados profesionales más resultaron con heridas leves. Los uniformados heridos fueron evacuados inmediata a centros asistenciales para ser atendidos y, según el Ejército, se encuentran fuera de peligro.

Desde el Comando de la Décima Octava Brigada del Ejército, además de rechazar el hecho y enviar sus condolencias a las familias de los soldados fallecidos, aseguraron que adelantarán nuevas operaciones para hacerle frente a los grupos armados que delinquen en la zona.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Ejército

Eln

Arauca

Hostigamiento

Conflicto armado

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.