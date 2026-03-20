Dos militares muertos y ocho más heridos en hostigamiento en Arauquita (Arauca)

Ocho uniformados más resultaron heridos en el ataque. Foto: Ejército

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Un ataque armado en contra de la fuerza pública en Arauquita (Arauca), dejó a dos soldados muertos y otros más heridos. Al parecer, el violento hecho habría sido cometido por un frente del Ejército de Liberación Nacional (Eln) que opera en la zona.

De acuerdo con las primeras versiones entregadas por el Ejército, el hecho ocurrió cuando los militares acompañaban para brindar seguridad en un procedimiento judicial seguridad. En ese momento, inició el hostigamiento armado contra soldados del Batallón Energético y Vial N.° 1, en el casco urbano del municipio de Arauquita (Arauca).

Los atacantes, al parecer, serían integrantes de la Comisión Camilo Cienfuegos, del Eln, quienes “emplearon armas de fuego contra las tropas comprometidas en la maniobra de seguridad”, dice la institución castrense.

Durante el ataque murieron los soldados profesionales Juan Carlos Rivera Muñoz y Elmer Perafán Bastidas. Por otra parte, un suboficial y siete soldados profesionales más resultaron con heridas leves. Los uniformados heridos fueron evacuados inmediata a centros asistenciales para ser atendidos y, según el Ejército, se encuentran fuera de peligro.

Desde el Comando de la Décima Octava Brigada del Ejército, además de rechazar el hecho y enviar sus condolencias a las familias de los soldados fallecidos, aseguraron que adelantarán nuevas operaciones para hacerle frente a los grupos armados que delinquen en la zona.

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