Dragoneante del Inpec fue destituido por acosar sexualmente a un auxiliar bachiller

Se trata de Jhon Alexis Padilla Rodríguez, quien estaba adscrito a la Cárcel y Penitenciaría con Alta y Mediana Seguridad de Valledupar.

Un dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) fue inhabilitado y destituido por 12 años, por haber acosado sexualmente a uno de sus compañeros de trabajo. La Procuraduría encontró que abusó de su cargo para hacer que accedieran a sus pretensiones.

Se trata del Jhon Alexis Padilla Rodríguez, dragoneante de grado 11 adscrito a la Cárcel y Penitenciaría con Alta y Mediana Seguridad de Valledupar. Según determinó el ente de control, ejecutó “actos de acoso sexual contra un funcionario bajo su mando”.

Según falló en primera instancia el Ministerio Público, Padilla Rodríguez abusó de su posición jerárquica para “vulnerar la dignidad, integridad y los derechos sexuales de un auxiliar bachiller del cuerpo de custodia". Sus acciones, señala el ente de control, “constituye una violación a los deberes y principios que rigen el servicio penitenciario”.

Por esa razón, la Procuraduría en fallo de primera instancia calificó la conducta como gravísima cometida a título de dolo, al determinar que “el dragoneante utilizó deliberadamente su cargo en contra de su subalterno”.

Según el Ministerio Público, la decisión, que aún puede ser apelada, busca proteger los derechos fundamentales de los servidores públicos en el sistema penitenciario.

