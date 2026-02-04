EE.UU. ayudará a ubicar a alias Iván Mordisco, Chiquito Malo y Pablito: mindefensa

Los jefes de Estado acordaron esta cita luego de casi un año de tensiones y que se zanjaron el pasado 7 de enero tras una llamada. Foto: Juan Diego Cano

Se siguen conociendo detalles de la reunión entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro; y de Estados Unidos, Donald Trump. En la mañana de este miércoles, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, habló sobre el encuentro en el que participó y aseguró que el diálogo fue tan fructífero que ese país ofreció ayudar con inteligencia para dar con el paradero de los principales líderes de los grupos armados del país.

Según manifestó el ministro Sánchez, en el encuentro se habló de la colaboración que ha existido entre los dos países en la lucha contra el narcotráfico. Además, según expuso, dicha colaboración se incrementaría, pues Estados Unidos ofreció su colaboración en materia de inteligencia para dar con el paradero de Néstor Gregorio Vera Fernández, líder de las disidencias de las Farc.

De acuerdo con lo dicho por el jefe de la cartera, desde el país norteamericano también ofrecieron su ayuda para ubicar al máximo líder del Clan del Golfo, Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo. Igualmente, según Sánchez, habrá cooperación para ubicar a Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alial Pablito, líder del Ejército de Liberación Nacional (Eln).

Precisamente, esos tres nombres fueron presentados por el gobierno colombiano en la reunión que sostuvieron los dos andatarios en la Casa Blanca el pasado martes 3 de febrero. Según la información del Ministerio de Defensa, esos tres hombres son los objetivos de mayor valor que en este momento buscan las autoridades y tienen el compromiso de dar con ellos en los próximos dos meses.

Dentro de la información compartida por el gobierno colombiano a Estados Unidos, están las cifras de la lucha contra el narcotráfico en la administración Petro. Por ejemplo, se expuso que hasta la fecha han sido incautadas 3.172 toneladas de cocaína, avaluadas en USD 92 billones y que representaban alrededor de 48 billones de dosis personales que no llegaron a las calles del país norteamericano.

Asimismo, se expuso que van 18.500 laboratorios para la producción de drogas destruidos desde el inicio del gobierno de Gustavo Petro. Según esas cifras, en el país se destruye, en promedio, un laboratorio cada 40 minutos. Finalmente, el ministro Sánchez aseguró que la cooperación entre los dos países continuará de la mejor manera tras e encuentro entre los dos mandatarios que, según dijo el propio Petro, sirvió para bajar la tensión que se venía desde hace meses entre los dos mandatarios.

