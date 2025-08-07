Ejército anuncia creación de batallón de drones y reactivación del de ferrocarriles

De acuerdo con el general Luis Emilio Cardozo, comandante del Ejército, se creará el batallón para hacerle frente a los nuevos retos de la criminalidad. Foto: Pixabay

El Ejército busca crear un batallón de drones. La idea fue dada a conocer por el comandante de la institución castrense, el general Luis Emilio Cardozo, quien además entregó un balance del último año. Dentro de los anuncios, también señaló que se activará un batallón de ferrocarriles.

En medio de la conmemoración de los 215 años del Ejército, el general Cardozo aseguró que “reorganizamos y activamos 11 fuerzas de despliegue rápido y proyectamos nuevas unidades frente a amenazas emergentes como los drones explosivos”. Por eso, el uniformado aseguró que “pronto activaremos el batallón de aeronaves no tripuladas y el batallón ferroviario”.

Dentro de los anuncios que hizo a través de un video publicado en X, el general Cardozo y el Ejército también aseguraron que se lograron "2894 capturas, frente a las 2394 del año anterior, lo que representa un crecimiento del 21 %“. De la misma manera, sostuvieron que ”se registraron 136 neutralizaciones en operaciones militares, debilitando de manera significativa la capacidad armada de estas estructuras".

Durante el último año, dio a conocer la institución, “451 personas se sometieron voluntariamente a la justicia y 39 se desmovilizaron”. Dentro de las cifras entregadas, también se incluyó que “se decomisaron 579 armas largas, 1452 armas cortas, 42 armas de acompañamiento y más de 304.000 unidades de munición”.

Entre 2024 y lo que va corrido de 2025, de acuerdo con las cifras del Ejército, se desactivaron 2285 artefactos explosivos improvisados, se neutralizaron 59 acciones terroristas, se eliminaron 4027 minas antipersonal y se destruyeron más de 10 toneladas de explosivos.

Por otra parte, en el mismo periodo de tiempo, la institución asegura haber destruido "1.508 laboratorios para el procesamiento de base de coca y clorhidrato de cocaína, golpeando de manera directa las finanzas criminales de los grupos armados ilegales".

