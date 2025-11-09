Ejército confirmó el secuestro de cinco soldados en Tame (Arauca)

Las autoridades mantienen coordinación con otros organismos de seguridad para establecer el paradero de los soldados. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Ejército Nacional confirmó este domingo el secuestro de cinco de sus uniformados en la vereda Santo Domingo, en Tame (Arauca). De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, los militares fueron “obligados a descender de un vehículo de transporte público por un grupo armado”.

Las autoridades activaron un plan de búsqueda urgente y mantienen coordinación con otros organismos de seguridad para establecer el paradero de los soldados y avanzar en su pronta liberación.

“Exigimos la liberación inmediata y sin condiciones de las personas retenidas. De no hacerse, se podría configurar la infracción de toma de rehenes”, señaló la entidad defensora de derechos humanos, que reiteró su “disposición para acompañar las gestiones humanitarias que permitan recuperar su libertad y de todas las personas secuestradas”.

El día de hoy, cinco militares fueron privados de la libertad en Santo Domingo, Tame (Arauca), después de haber sido obligados a descender de un vehículo de transporte público por un grupo armado ilegal.



Exigimos la liberación inmediata y sin condiciones de las personas… — Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) November 9, 2025

En Arauca, los reportes de inteligencia dan cuenta de una compleja disputa territorial que involucra la presencia de tres actores armados: el ELN, las disidencias de las Farc del autodenominado Estado Mayor Central —lideradas por “Iván Mordisco”— y la Segunda Marquetalia, bajo el mando de “Iván Márquez”.

Este nuevo hecho se registra en medio de la grave situación humanitaria que se vive en Arauca. El pasado 24 de octubre, la Defensoría alertó sobre el riesgo que enfrentan al menos 35 familias de la vereda El Perocero, en Puerto Rondón, atrapadas en los combates entre los Frentes 10, 28 y 45 del autodenominado Estado Mayor Central de las Farc y el Frente de Guerra Oriental del ELN.

En los últimos meses, la seguridad y el orden público en Arauca se han deteriorado debido a la lucha entre grupos armados ilegales por dominar el territorio. Tanto la fuerza pública como la población civil han quedado en medio del fuego y se han convertido en blanco de constantes ataques.

Noticia en desarrollo...

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.