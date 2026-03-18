Ejército descarta muerte de “Primo Gay” y captura a dos presuntos disidentes en Antioquia

Ejército aclaró que alias “Primo Gay” no murió en la operación finalizada en las últimas horas en Briceño (Antioquia), en la que dos personas fueron capturadas. Foto: Ejército

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Por dos días se creyó que Neider Yecid Uñates López, alias “Primo gay”, jefe del frente 36 de las disidencias de las Farc, estaba muerto. En redes sociales circulaba una imagen de un cuerpo tendido en el suelo que al parecer sería del disidente que opera en el norte de Antioquia. En esta región, especificamente en el municipio de Briceño, el Ejército sostuvo combates con esta estructura.

Tras la operación militar, la institución descartó la muerte de alias “Primo Gay”, aunque indicó que habría resultado herido en medio de los enfrentamientos. En el mismo operativo, dos presuntos integrantes de la disidencia al mando de alias “Calarcá” fueron capturados en la vereda La Palestina.

En ese sector, tropas del Gaula Militar Valle de Aburrá sostuvieron combates con una comisión armada que, según información de inteligencia, estaría bajo el mando de alias “Primo Gay”, por quien las autoridades ofrecen hasta COP 500 millones por información que permita ubicarlo.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron un fusil, tres proveedores, 70 cartuchos, 37 cartuchos calibre 9 mm, 29 cartuchos calibre 5.56, una granada de mano, dos chalecos multipropósito, cinco teléfonos celulares, un radio de comunicación y material de intendencia. Los capturados y los elementos quedaron a disposición de la Fiscalía para el avance del proceso judicial.

Desde el lunes 16 de marzo, cuando se conoció la noticia de la presunta muerte de Uñates López, la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades) señaló que “en la zona también se dice que ‘Primo Gay’ quiere hacer creer que fue dado de baja”.

#Ituango | #Frente36 | #Antioquia 🇨🇴🚨

Corre el rumor en la subregión Norte de la posible muerte de alias 'Primo Gay', comandante del Frente 36 del EMBF que dirige alias Calarcá.

Hasta el momento no hay confirmación oficial, se espera que desde Bogotá salga algún pronunciamiento… pic.twitter.com/AesWR3RyWa — CORPADES 🇨🇴🇵🇸🕊️ (@corpades) March 16, 2026

El presidente de Corpades, Fernando Quijano, señaló a El Espectador que la disidencia habría “tratado de hacerse el muerto” para evadir a las autoridades, que continúan asestando golpes contra la estructura. No obstante, “independientemente de que a ‘Calarcá’ le hayan capturado a muchos hombres, el frente 36 va en un proceso de crecimiento muy alto”, concluyó Quijano.

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