Ejército despliega operación tras combates que dejaron tres indígenas muertos en Aracataca

El Ejército señaló que tres integrantes de la comunidad indígena fueron asesinados en medio de los enfrentamientos. Además, un niño resultó herido y hay otras personas lesionadas. Foto: Archivo Particular

Desde hace semanas, la situación humanitaria en zona rural de Aracataca (Magdalena) se ha agravado por cuenta de los enfrentamientos armados entre el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Según la Defensoría del Pueblo, los combates registrados el pasado 6 y 7 de marzo han dejado víctimas de la comunidad indígena y obligaron a solicitar la habilitación urgente de un corredor humanitario para atender a los heridos.

Este 10 de marzo, el comandante del Ejército Nacional, el general Royer Gómez Herrera, confirmó que las confrontaciones se presentan la comunidad indígena Serankwa, en la parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta, y aseguró que las tropas adelantan una operación para recuperar el control del área.

“Estamos reposicionando tropas con apoyo de la Policía Nacional y de la Fuerza Aeroespacial Colombiana para consolidar la zona, permitir el ingreso de la Fiscalía y poder brindar asistencia humanitaria a las personas que han resultado afectadas”, señaló el oficial, al indicar que la intervención militar se encuentra en desarrollo.

De acuerdo con el general Gómez, la información preliminar indica que tres integrantes de la comunidad indígena fueron asesinados en medio de los enfrentamientos. Además, un niño resultó herido y hay otras personas lesionadas cuyo número aún no ha sido confirmado por las autoridades, debido a las dificultades de acceso a la zona.

El oficial explicó que las unidades militares están siendo reposicionadas desde distintos puntos del departamento, incluso algunas que se encontraban en labores del Plan Democracia, con el fin de asegurar el área y facilitar el ingreso de la Fiscalía para adelantar las investigaciones correspondientes.

A las 10:11 de la mañana, el comandante de la Fuerzas Militares, el general Hugo Alejandro López, detalló que “adelantan una operación de asalto aéreo con la inserción de tropas del Ejército, con apoyo de la Fuerza Aeroespacial y la Policía, en el área de la vereda La Palestina”.

En un comunicado del 8 de marzo, la Defensoría del Pueblo entregó un primer balance de “un miembro de la comunidad que murió como consecuencia de la explosión de una granada”. Asimismo, la entidad señaló que “al menos seis civiles, también pertenecientes al pueblo indígena Arhuaco, entre ellos un niño de seis años, quedaron heridos y requieren atención médica urgente”.

El organismo también denunció que “dos mujeres están desaparecidas y ha sido reportada la incineración de viviendas, corrales y animales de propiedad de la comunidad”. Sin embargo, frente al tema de desaparecidos, el general Gómez declaró que el Ejército no tiene información que lo confirme.

La entidad, en cabeza de la defensora Iris Marín, reiteró el llamado al Clan del Golfo y las ACSN para que excluyan a la población civil de las hostilidades y permitan la apertura de un corredor humanitario que garantice la evacuación de los heridos y la atención médica de las comunidades afectadas.

El organismo también advirtió sobre riesgos de confinamiento y desplazamiento forzado en la zona, así como afectaciones a viviendas y a las actividades escolares de las comunidades indígenas de la Sierra Nevada.

Finalmente, la Defensoría recordó que desde el pasado febrero, “en el marco de los espacios sociojurídicos de conversación, ambos grupos armados firmaron con el Gobierno nacional compromisos sobre el respeto al DIH y a la población civil”, pero la realidad dista con la disputa armada que mantienen estas estructuras ilegales por el control territorial.

