Ejército identifica posible cilindro con explosivos en la vía entre Ituango y Medellín. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

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La comunidad del municipio de Ituango alertó a las autoridades sobre la presencia de un cilindro que podría contener explosivos y que fue instalado en la vía que conduce hacia Medellín. El artefacto fue abandonado al bordo de carretera.

Ante el llamado de la comunidad, el Ejército Nacional envió a personal técnico antiexplosivos de la Cuarta Brigada. En la zona, los uniformados identificaron una pipeta de gas que podría estar conectado a un circuito de explosivo. Sin embargo, hasta ahora se están realizando las inspecciones necesarias para determinar el paso a seguir.

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Durante la fase de identificación e inspección del artefacto, las autoridades suspendieron temporalmente el servicio de transporte público y el tránsito de vehículos particulares en el trayecto entre Ituango y Medellín.

“El personal militar al percatarse de la situación acordonaron el área, la aseguraron, y apenas amaneció iniciaron las labores primero de verificación, ya que se debe comprobar si el artefacto contiene explosivos, además se debe verificar los alrededores, también para que no haya otros explosivos sembrados”, dijo a Blu Radio el brigadier general (r), Luis Eduardo Martínez, secretario de Seguridad de Antioquia.

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El cilindro está pintado con colores amarillo, azul y rojo. Las autoridades señalan que podría haber sido instalado por un grupo armado. En esa zona hace presencia el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc.

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