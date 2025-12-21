Ejército Nacional denunció el secuestro de un grupo de militares en Carmen de Atrato, Chocó

Escucha este artículo
El Comando de la Décima Quinta Brigada del Ejército Nacional acaba de confirmar el posible secuestro de cerca de veinte militares de la Séptima División que cumplían operaciones contra la guerrilla del ELN en el municipio de El Carmen de Atrato, departamento del Chocó.
En un comunicado publicado esta noche informaron sobre una presunta asonada ocurrida: “Una unidad militar fue rodeada e interceptada por aproximadamente 200 personas, que retuvieron y trasladaron de manera arbitraria a los soldados hacia un resguardo indígena, impidiéndoles continuar con el cumplimiento de la misión constitucional de proteger al Estado colombiano y salvaguardar a la población civil”.
Sin embargo, el comunicado oficial, que rechaza los hechos, no especifica el número de uniformados retenidos, ni sus nombres o su estado de salud. Tampoco da cuenta de si hay afectados dentro de la población civil.
El Ejército hizo “un llamado urgente, respetuoso y perentorio a las autoridades competentes, organismos de derechos humanos y líderes comunitarios para que se garantice plenamente la integridad física de los soldados retenidos y se permita su pronta y segura liberación”. Se espera que este lunes intervenga la Defensoría del Pueblo.
Las asonadas y el secuestro de militares se han convertido este año en un fenómeno recurrente en zonas rurales donde operan grupos armados al margen de la ley que buscan impedir la persecución de las Fuerzas Militares.
El pasado 18 de diciembre el gobierno nacional reportó el trabajo de apoyo para la población del municipio de El Carmen de Atrato, “acompañando a la administración municipal, organizaciones de mujeres y a las Juntas de Acción Comunal, escuchando a las comunidades y haciendo seguimiento a los compromisos del Estado, incluido el cumplimiento de la Sentencia T-622 que protege al río Atrato”.
El comunicado completo del Ejército es el siguiente:
Comunicado de Prensa N° 004 Fecha 21 DE DICIEMBRE 2025
El Comando de la Décima Quinta Brigada, unidad orgánica de la Séptima División del Ejército Nacional, informa y denuncia ante la opinión pública el secuestro de personal militar en el departamento del Chocó:
- En desarrollo de operaciones militares adelantadas contra el Grupo Armado Organizado (GAO) ELN en zona rural del municipio de Carmen de Atrato, una unidad militar fue rodeada e interceptada por aproximadamente 200 personas, que retuvieron y trasladaron de manera arbitraria a los soldados hacia un resguardo indígena, impidiéndoles continuar con el cumplimiento de la misión constitucional de proteger al Estado colombiano y salvaguardar a la población civil.
- El Ejército Nacional rechaza de manera categórica y enfática cualquier acción que vulnere la libertad personal, la integridad y la seguridad de los miembros de la Fuerza Pública, así como toda conducta que obstaculice, interfiera o impida el desarrollo de las operaciones militares legítimas del Estado, orientadas a la defensa de la vida, la seguridad y la convivencia ciudadana en el territorio.
- Así mismo, se hace un llamado urgente, respetuoso y perentorio a las autoridades competentes, organismos de derechos humanos y líderes comunitarios para que se garantice plenamente la integridad física de los soldados retenidos y se permita su pronta y segura liberación, privilegiando el diálogo, el respeto por la institucionalidad y la observancia estricta del marco constitucional y legal vigente, especialmente en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario.
- El Ejército Nacional, finalmente, señala que la privación de la libertad o cualquier agresión contra integrantes de la Fuerza Pública son conductas reguladas por la ley y pueden generar responsabilidades penales. Por ello, se hace un llamado a abstenerse de este tipo de acciones, que afectan la institucionalidad, vulneran derechos de nuestros soldados y pueden involucrar indebidamente a civiles, con las correspondientes consecuencias jurídicas.