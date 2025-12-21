Ejército Nacional denunció el secuestro de un grupo de militares en Carmen de Atrato, Chocó

La imagen es de septiembre de 2025 cuando hubo una asonada en La Plata, Huila, donde unos 500 habitantes, presuntamente coordinados por la guerrilla (estructura Hernando González Acosta), obligaron a 64 militares a abandonar una zona estratégica. Foto: Ejército

El Comando de la Décima Quinta Brigada del Ejército Nacional acaba de confirmar el posible secuestro de cerca de veinte militares de la Séptima División que cumplían operaciones contra la guerrilla del ELN en el municipio de El Carmen de Atrato, departamento del Chocó.

En un comunicado publicado esta noche informaron sobre una presunta asonada ocurrida: “Una unidad militar fue rodeada e interceptada por aproximadamente 200 personas, que retuvieron y trasladaron de manera arbitraria a los soldados hacia un resguardo indígena, impidiéndoles continuar con el cumplimiento de la misión constitucional de proteger al Estado colombiano y salvaguardar a la población civil”.

Sin embargo, el comunicado oficial, que rechaza los hechos, no especifica el número de uniformados retenidos, ni sus nombres o su estado de salud. Tampoco da cuenta de si hay afectados dentro de la población civil.

El Ejército hizo “un llamado urgente, respetuoso y perentorio a las autoridades competentes, organismos de derechos humanos y líderes comunitarios para que se garantice plenamente la integridad física de los soldados retenidos y se permita su pronta y segura liberación”. Se espera que este lunes intervenga la Defensoría del Pueblo.

Las asonadas y el secuestro de militares se han convertido este año en un fenómeno recurrente en zonas rurales donde operan grupos armados al margen de la ley que buscan impedir la persecución de las Fuerzas Militares.

El pasado 18 de diciembre el gobierno nacional reportó el trabajo de apoyo para la población del municipio de El Carmen de Atrato, “acompañando a la administración municipal, organizaciones de mujeres y a las Juntas de Acción Comunal, escuchando a las comunidades y haciendo seguimiento a los compromisos del Estado, incluido el cumplimiento de la Sentencia T-622 que protege al río Atrato”.

El comunicado completo del Ejército es el siguiente:

Comunicado de Prensa N° 004 Fecha 21 DE DICIEMBRE 2025

El Comando de la Décima Quinta Brigada, unidad orgánica de la Séptima División del Ejército Nacional, informa y denuncia ante la opinión pública el secuestro de personal militar en el departamento del Chocó: