Judicial

Ejército Nacional denunció el secuestro de un grupo de militares en Carmen de Atrato, Chocó

La XV Brigada emitió un comunicado en el que describe una posible asonada en la que participó la población civil y exige la liberación de los uniformados que perseguían al Eln.

Redacción Judicial
22 de diciembre de 2025 - 01:02 a. m.
La imagen es de septiembre de 2025 cuando hubo una asonada en La Plata, Huila, donde unos 500 habitantes, presuntamente coordinados por la guerrilla (estructura Hernando González Acosta), obligaron a 64 militares a abandonar una zona estratégica.
Foto: Ejército
El Comando de la Décima Quinta Brigada del Ejército Nacional acaba de confirmar el posible secuestro de cerca de veinte militares de la Séptima División que cumplían operaciones contra la guerrilla del ELN en el municipio de El Carmen de Atrato, departamento del Chocó.

En un comunicado publicado esta noche informaron sobre una presunta asonada ocurrida: “Una unidad militar fue rodeada e interceptada por aproximadamente 200 personas, que retuvieron y trasladaron de manera arbitraria a los soldados hacia un resguardo indígena, impidiéndoles continuar con el cumplimiento de la misión constitucional de proteger al Estado colombiano y salvaguardar a la población civil”.

Sin embargo, el comunicado oficial, que rechaza los hechos, no especifica el número de uniformados retenidos, ni sus nombres o su estado de salud. Tampoco da cuenta de si hay afectados dentro de la población civil.

El Ejército hizo “un llamado urgente, respetuoso y perentorio a las autoridades competentes, organismos de derechos humanos y líderes comunitarios para que se garantice plenamente la integridad física de los soldados retenidos y se permita su pronta y segura liberación”. Se espera que este lunes intervenga la Defensoría del Pueblo.

Las asonadas y el secuestro de militares se han convertido este año en un fenómeno recurrente en zonas rurales donde operan grupos armados al margen de la ley que buscan impedir la persecución de las Fuerzas Militares.

El pasado 18 de diciembre el gobierno nacional reportó el trabajo de apoyo para la población del municipio de El Carmen de Atrato, “acompañando a la administración municipal, organizaciones de mujeres y a las Juntas de Acción Comunal, escuchando a las comunidades y haciendo seguimiento a los compromisos del Estado, incluido el cumplimiento de la Sentencia T-622 que protege al río Atrato”.

El comunicado completo del Ejército es el siguiente:

Comunicado de Prensa N° 004 Fecha 21 DE DICIEMBRE 2025

El Comando de la Décima Quinta Brigada, unidad orgánica de la Séptima División del Ejército Nacional, informa y denuncia ante la opinión pública el secuestro de personal militar en el departamento del Chocó:

  1. En desarrollo de operaciones militares adelantadas contra el Grupo Armado Organizado (GAO) ELN en zona rural del municipio de Carmen de Atrato, una unidad militar fue rodeada e interceptada por aproximadamente 200 personas, que retuvieron y trasladaron de manera arbitraria a los soldados hacia un resguardo indígena, impidiéndoles continuar con el cumplimiento de la misión constitucional de proteger al Estado colombiano y salvaguardar a la población civil.
  2. El Ejército Nacional rechaza de manera categórica y enfática cualquier acción que vulnere la libertad personal, la integridad y la seguridad de los miembros de la Fuerza Pública, así como toda conducta que obstaculice, interfiera o impida el desarrollo de las operaciones militares legítimas del Estado, orientadas a la defensa de la vida, la seguridad y la convivencia ciudadana en el territorio.
  3. Así mismo, se hace un llamado urgente, respetuoso y perentorio a las autoridades competentes, organismos de derechos humanos y líderes comunitarios para que se garantice plenamente la integridad física de los soldados retenidos y se permita su pronta y segura liberación, privilegiando el diálogo, el respeto por la institucionalidad y la observancia estricta del marco constitucional y legal vigente, especialmente en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario.
  4. El Ejército Nacional, finalmente, señala que la privación de la libertad o cualquier agresión contra integrantes de la Fuerza Pública son conductas reguladas por la ley y pueden generar responsabilidades penales. Por ello, se hace un llamado a abstenerse de este tipo de acciones, que afectan la institucionalidad, vulneran derechos de nuestros soldados y pueden involucrar indebidamente a civiles, con las correspondientes consecuencias jurídicas.

Por Redacción Judicial

Jorge López(60581)Hace 19 minutos
El Gobierno nacional perdió el control del territorio Colombiano. Aquí mandan Maduro y sus carteles y los colombinaos somos sus rehenes
Jorge López(60581)Hace 21 minutos
El Gobierno Nacional perdió el control del territorio colombiano. Aquí mandan Maduro y sus carteles, y los colombianos de rehenes
Jose Pérez(18935)Hace 28 minutos
No tengo idea de inteligencia militar, pero que el ejercito salga con este chorro de babas de noticias es una vergüenza.
micorriza(d243q)Hace 41 minutos
Deberían investigar al country club ¿Quién autorizó la reunión de diego cadena y el narcochofer?¿que incluía el plan?¿sacrificio de uribe turbay? ¿terrorismo indiscriminado?¿lobbying en usa?¿prevaricato a favor de uribe?¿Entrampamiento a Petro?¿Lawfare con la calladita lombana?¿mala prensa, desinformación?¿bloqueo a las reformas?¿apoyo al terrorismo by usa?¿fake news?¿desfinanciamiento?¿sabotaje al proceso de paz?¿zapateiritos?¿terrorismo mediático?
