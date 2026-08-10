Ejército Nacional habilita Red de Emisoras para búsqueda de desaparecidos tras terremoto

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Con el objetivo de apoyar la difusión de información sobre personas desaparecidas tras el terremoto de este 10 de agosto, el Ejército Nacional habilitó su Red de Emisoras para recibir información que permitan la localización oportuna de las víctimas en los territorios más afectados como el Eje Cafetero, Chocó y Cali.
Según detalló la institución, las emisoras habilitaron las líneas de WhatsApp para recibir notas de voz, mensajes de texto con información básica de familiares, amigos o conocidos de quienes no se tenga información o con quienes no haya sido posible establecer comunicación tras el sismo de 7,4.
Los mensajes recibidos se difundirán a través de la programación de emisoras, especialmente en zonas afectadas, con el propósito de ampliar el alcance a las comunidades y que puedan establecer contacto con las personas reportadas.
Para facilitar la búsqueda, el Ejército pide compartir los siguientes datos:
* Nombre completo de la persona.
* Edad aproximada.
* Municipio, vereda o sector donde fue vista por última vez.
* Hora aproximada del último contacto.
* Características o información que facilite su identificación.
* Nombre y número telefónico de un familiar o persona de contacto.
* Una nota de voz corta con la información esencial del caso.
Las líneas habilitadas por el Ejército para difundir información por las emisoras son:
Bogotá: 3332453445
Palmira: 3205430804
Cúcuta: 3132403190
Bucaramanga: 3209871191
Barrancabermeja: 3134516234
Ocaña: 3228578704
Pamplona: 3217225730
Tibú: 3209669829
San Vicente de Chucurí: 3233060975
Convención: 3104950068
El Tarra: 3202661722
Segovia: 3114426487
El Bagre: 3206417807
Quibdó: 3137669361
Ituango: 3225040471
Puerto Berrío: 3147842380
Carepa: 3214477616
Dabeiba: 3102818366
Tarazá: 3113917707
Argelia: 3225181912
Caucasia: 3225181912
Yarumal: 3229564864
Urrao: 3116026781
San Luis: 3232312363
Andes, Antioquia: 3104626044
Montería: 3102383978
Tierralta: 3124847105
La Red de Emisoras del Ejército Nacional mantendrá abiertos estos canales para recibir información de las comunidades y contribuir, desde sus capacidades de comunicación, a conectar a las familias en medio de la emergencia.
El Espectador también habilitó un enlace para registrar a las personas desaparecidas tras la emergencia. Puede ingresar aquí: ¿Tiene una persona desaparecida por el temblor? Repórtela acá
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.