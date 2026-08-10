Ejército Nacional habilita Red de Emisoras para búsqueda de desaparecidos tras terremoto

A través de sus canales de WhatsApp, las emisoras del Ejército recibirán información, mensajes, ubicaciones y contactos de personas que continúen desaparecidas. Estas son las líneas de contacto. Foto: Ejército Nacional

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Con el objetivo de apoyar la difusión de información sobre personas desaparecidas tras el terremoto de este 10 de agosto, el Ejército Nacional habilitó su Red de Emisoras para recibir información que permitan la localización oportuna de las víctimas en los territorios más afectados como el Eje Cafetero, Chocó y Cali.

Según detalló la institución, las emisoras habilitaron las líneas de WhatsApp para recibir notas de voz, mensajes de texto con información básica de familiares, amigos o conocidos de quienes no se tenga información o con quienes no haya sido posible establecer comunicación tras el sismo de 7,4.

Los mensajes recibidos se difundirán a través de la programación de emisoras, especialmente en zonas afectadas, con el propósito de ampliar el alcance a las comunidades y que puedan establecer contacto con las personas reportadas.

Para facilitar la búsqueda, el Ejército pide compartir los siguientes datos:

* Nombre completo de la persona.

* Edad aproximada.

* Municipio, vereda o sector donde fue vista por última vez.

* Hora aproximada del último contacto.

* Características o información que facilite su identificación.

* Nombre y número telefónico de un familiar o persona de contacto.

* Una nota de voz corta con la información esencial del caso.

Las líneas habilitadas por el Ejército para difundir información por las emisoras son:

Bogotá: 3332453445

Palmira: 3205430804

Cúcuta: 3132403190

Bucaramanga: 3209871191

Barrancabermeja: 3134516234

Ocaña: 3228578704

Pamplona: 3217225730

Tibú: 3209669829

San Vicente de Chucurí: 3233060975

Convención: 3104950068

El Tarra: 3202661722

Segovia: 3114426487

El Bagre: 3206417807

Quibdó: 3137669361

Ituango: 3225040471

Puerto Berrío: 3147842380

Carepa: 3214477616

Dabeiba: 3102818366

Tarazá: 3113917707

Argelia: 3225181912

Caucasia: 3225181912

Yarumal: 3229564864

Urrao: 3116026781

San Luis: 3232312363

Andes, Antioquia: 3104626044

Montería: 3102383978

Tierralta: 3124847105

La Red de Emisoras del Ejército Nacional mantendrá abiertos estos canales para recibir información de las comunidades y contribuir, desde sus capacidades de comunicación, a conectar a las familias en medio de la emergencia.

El Espectador también habilitó un enlace para registrar a las personas desaparecidas tras la emergencia. Puede ingresar aquí: ¿Tiene una persona desaparecida por el temblor? Repórtela acá

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.