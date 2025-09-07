Ejército reporta nueva asonada contra 72 soldados en El Tambo (Cauca)

Entre los retenidos hay tres oficiales, cuatro suboficiales y 65 soldados profesionales. (Imagen de referencia) Foto: EFE - Ejército de Colombia

En la vereda Los Tigres, en el municipio de El Tambo (Cauca), fueron retenidos 72 soldados en medio de una asonada de alrededor de 600 civiles, al parecer bajo la amenaza de hombres de la disidencia de las Farc al mando de alias “Iván Mordisco”. Horas después de los hechos, 26 lograron salir de la situación, pero los 45 restantes siguen privados de su libertad.

Según fuentes de las Fuerzas Armadas, entre los uniformados retenidos hay tres oficiales, cuatro suboficiales y 65 soldados profesionales que hacen parte de la Operación Perseo que busca retomar el control de territorio de esta zona del cañón del Micay, que históricamente ha estado bajo el mando de grupos armados ilegales.

La información de las autoridades apunta a que esta sería una acción de integrantes de la estructura criminal Carlos Patiño de las disidencias de las Farc al mando de alias “Iván Mordisco”.

Por su parte, la Procuraduría exigió la liberación inmediata de los uniformados y pidió “respeto por su integridad y recuerda que la acción del Ejército propende por la seguridad de los colombianos y por eso, sus integrantes deben ser respetados en todos los rincones del país”.

La @PGN_COL exige la liberación inmediata de al menos 72 soldados retenidos ilegalmente en El Tambo, Cauca. — Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) September 8, 2025

El pasado 21 de junio, un hecho similar se registró en esta misma zona del Cauca, cuando la comunidad retuvo a 57 militares. Los hechos ocurrieron durante una operación militar que buscaba ubicar a un presunto líder del frente Carlos Patiño. En principio, fueron retenidos cuatro uniformados, pero con el paso de las horas, el informe final del Ejército reportó un total de 53 soldados profesionales y cuatro suboficiales que estuvieron retenidos hasta el 23 de junio.

El general Elkin Rodríguez, segundo comandante del Ejército, indicó en su momento que esa era la octava asonada de la comunidad contra las tropas, en el marco de una estrategia de guerra en la que las disidencias, bajo el mando de “Iván Mordisco”, estarían utilizando a la población como escudo humano para frenar la acción de las autoridades.

