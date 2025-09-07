No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Ejército reporta nueva asonada contra 72 soldados en El Tambo (Cauca)

Los hechos ocurrieron en la vereda Los Tigres, en el municipio de El Tambo (Cauca). Entre los uniformados retenidos hay tres oficiales, cuatro suboficiales y 65 soldados profesionales que habrían sido retenidos por 600 civiles, que al parecer están bajo la amenaza de hombres de alias “Iván Mordisco”. El Ejército ya logró la extracción de 26, pero los 45 restantes siguen privados de su libertad.

Redacción Judicial
08 de septiembre de 2025 - 01:22 a. m.
Entre los retenidos hay tres oficiales, cuatro suboficiales y 65 soldados profesionales. (Imagen de referencia)
En la vereda Los Tigres, en el municipio de El Tambo (Cauca), fueron retenidos 72 soldados en medio de una asonada de alrededor de 600 civiles, al parecer bajo la amenaza de hombres de la disidencia de las Farc al mando de alias “Iván Mordisco”. Horas después de los hechos, 26 lograron salir de la situación, pero los 45 restantes siguen privados de su libertad.

Según fuentes de las Fuerzas Armadas, entre los uniformados retenidos hay tres oficiales, cuatro suboficiales y 65 soldados profesionales que hacen parte de la Operación Perseo que busca retomar el control de territorio de esta zona del cañón del Micay, que históricamente ha estado bajo el mando de grupos armados ilegales.

La información de las autoridades apunta a que esta sería una acción de integrantes de la estructura criminal Carlos Patiño de las disidencias de las Farc al mando de alias “Iván Mordisco”.

Por su parte, la Procuraduría exigió la liberación inmediata de los uniformados y pidió “respeto por su integridad y recuerda que la acción del Ejército propende por la seguridad de los colombianos y por eso, sus integrantes deben ser respetados en todos los rincones del país”.

El pasado 21 de junio, un hecho similar se registró en esta misma zona del Cauca, cuando la comunidad retuvo a 57 militares. Los hechos ocurrieron durante una operación militar que buscaba ubicar a un presunto líder del frente Carlos Patiño. En principio, fueron retenidos cuatro uniformados, pero con el paso de las horas, el informe final del Ejército reportó un total de 53 soldados profesionales y cuatro suboficiales que estuvieron retenidos hasta el 23 de junio.

El general Elkin Rodríguez, segundo comandante del Ejército, indicó en su momento que esa era la octava asonada de la comunidad contra las tropas, en el marco de una estrategia de guerra en la que las disidencias, bajo el mando de “Iván Mordisco”, estarían utilizando a la población como escudo humano para frenar la acción de las autoridades.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Elsa(63035)Hace 44 minutos
Ya es una tactica de los narcoterroristas, mientras tanto Petro hablando pendejeadas
Juan b martinez(yzchm)Hace 1 hora
Es el único ejercito en el mundo...que cada 2 semanas le secuestran algunos miembros....armados hasta los dientes y se dejan humillar...que verguenza..
