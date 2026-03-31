El abogado que peleó con Dios y ganó una demanda para salvar una iglesia en Antioquia

La iglesia de Concepción (Antioquia) fue declarada como Bien de Interés Cultural de la Nación y hoy es uno de los principales atractivo turísticos de la región. Foto: Archivo

Hay hombres que desafían a Dios en la tierra. En Concepción (Antioquia) hay uno que lo hizo porque quería salvar a un templo de la destrucción. Se llama Ramón Alcides Valencia, un abogado antioqueño, que llevó ante un juez al todopoderoso para quitarle la iglesia de ese municipio. Una historia que quizás solo podría pasar en un país como Colombia, pero cuyo proceso judicial permitió que la Iglesia de la Virgen Inmaculada Concepción sea hoy uno de los atractivos turísticos más importantes de la región y se haya logrado su conservación como...