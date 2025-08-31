El amigo del presidente que no se declaró impedido en tutela de las muñecas de la mafia

El presidente Gustavo Petro, durante la posesión del magistrado Héctor Carvajal Londoño. Foto: Joel_Gonzalez

A pesar de las críticas por su cercanía con el presidente Gustavo Petro, desde que fue ternado por la Casa de Nariño para la Corte Constitucional, todo el mundo sabía que Héctor Alfonso Carvajal Londoño sería elegido magistrado de ese alto tribunal en mayo de 2025. No solo por sus más de 30 años en el ejercicio del derecho o en la defensa de poderosos políticos, sino porque desde la Presidencia se la jugaron por su nombre. Justamente por eso, en su momento, le llovieron reparos que el jurista esquivó asegurando lo siguiente: “Mi independencia...