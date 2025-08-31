No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Judicial
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

El amigo del presidente que no se declaró impedido en tutela de las muñecas de la mafia

El magistrado Héctor Carvajal le reconoció a El Espectador que intervino en el expediente que estudia ese alto tribunal sobre una tutela que interpusieron 16 periodistas contra el jefe de Estado por haber utilizado esa expresión que consideran estigmatizante. Según él, no había motivos para declararse impedido, aunque haya declarado en el pasado que era “amigo íntimo” del primer mandatario. 

Redacción Judicial y Juan David Laverde Palma
31 de agosto de 2025 - 01:00 p. m.
El presidente Gustavo Petro, durante la posesión del magistrado Héctor Carvajal Londoño.
El presidente Gustavo Petro, durante la posesión del magistrado Héctor Carvajal Londoño.
Foto: Joel_Gonzalez

A pesar de las críticas por su cercanía con el presidente Gustavo Petro, desde que fue ternado por la Casa de Nariño para la Corte Constitucional, todo el mundo sabía que Héctor Alfonso Carvajal Londoño sería elegido magistrado de ese alto tribunal en mayo de 2025. No solo por sus más de 30 años en el ejercicio del derecho o en la defensa de poderosos políticos, sino porque desde la Presidencia se la jugaron por su nombre. Justamente por eso, en su momento, le llovieron reparos que el jurista esquivó asegurando lo siguiente: “Mi independencia...

Por Redacción Judicial

Por Juan David Laverde Palma

Periodista de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol y colaborador del diario El Espectador. Periodista y magíster en Estudios Políticos.@jdlaverde9jdlaverde@caracoltv.com.co
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias Colombia

Noticias Colombia hoy

PremiumEE

Hector Carvajal

Magistrado Hector Carvajal

Corte Constitucional

Muñecas de la mafia

 

Alexander Pardo R (qfof5)Hace 12 minutos
Exageración de exageraciones. Todo el mundo entiende en qué contexto se dijo esa frase. Qué lástima que cuando algunos periodistas lanzan frases dañinas, esas sí dirigidas específicamente contra el Presidente Petro, nadie lo defienda y menos la prensa, que muestra así un sesgo enorme. Espero que este comentario no llegue a la Corte Constitucional
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar