El asesinato de Camilo Camargo: un crimen sin respuestas dentro de una mina de oro

Los hechos ocurrieron al interior de una mina de oro en Marmato (Caldas), que le pertenece a la multinacional Aris Mining, y hoy, tres meses después, su familia no encuentra una explicación suficiente para darle sentido a esa muerte. Foto: Archivo fami

El último día de vida de Camilo Camargo fue en la cotidianidad de su trabajo. Con las botas y el casco puesto, el ingeniero de 32 años recibió un disparo que lo mató de inmediato. Los hechos ocurrieron al interior de una mina de oro en Marmato (Caldas), que le pertenece a la multinacional Aris Mining, y hoy, tres meses después, su familia no encuentra una explicación suficiente para darle sentido a esa muerte. Eran casi las nueve de la noche cuando Pedro Camacho, su padre, recibió la llamada que le anunciaba el fin de los días de su hijo...