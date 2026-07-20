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El asesinato de Camilo Camargo: un crimen sin respuestas dentro de una mina de oro

El 22 de abril de 2026, el ingeniero Camilo Camargo recibió un disparo en su lugar de trabajo, una mina de oro en Marmato (Caldas) de la empresa Aris Mining. Desde entonces, su familia reclama por la falta de respuestas sobre el homicidio de su hijo mayor. El Espectador habló con su padre sobre la búsqueda incansable de justicia y verdad.

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Paulina Mesa Loaiza
Paulina Mesa Loaiza
20 de julio de 2026 - 02:00 p. m.
Los hechos ocurrieron al interior de una mina de oro en Marmato (Caldas), que le pertenece a la multinacional Aris Mining, y hoy, tres meses después, su familia no encuentra una explicación suficiente para darle sentido a esa muerte.
Los hechos ocurrieron al interior de una mina de oro en Marmato (Caldas), que le pertenece a la multinacional Aris Mining, y hoy, tres meses después, su familia no encuentra una explicación suficiente para darle sentido a esa muerte.
Foto: Archivo fami

El último día de vida de Camilo Camargo fue en la cotidianidad de su trabajo. Con las botas y el casco puesto, el ingeniero de 32 años recibió un disparo que lo mató de inmediato. Los hechos ocurrieron al interior de una mina de oro en Marmato (Caldas), que le pertenece a la multinacional Aris Mining, y hoy, tres meses después, su familia no encuentra una explicación suficiente para darle sentido a esa muerte. Eran casi las nueve de la noche cuando Pedro Camacho, su padre, recibió la llamada que le anunciaba el fin de los días de su hijo...

Paulina Mesa Loaiza

Por Paulina Mesa Loaiza

Periodista de la Universidad de Antioquia e ilustradora. Ha escrito en prensa y portales digitales con especial interés en justicia, conflicto, memoria y paz. Actualmente es periodista de Colombia+20.@paulina_mesalpmesa@elespectador.com
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