El balance de las salas que cambiaron la forma de juzgar a los poderosos en Colombia

El pasado 18 de julio, el magistrado Ariel Torres Rojas terminó su periodo y dejó la Sala de Primera Instancia con solo dos de sus tres integrantes. Sus antiguos compañeros, la magistrada Blanca Nélida Barreto y el magistrado Jorge Emilio Caldas, presentaron este martes 21 de julio los resultados del trabajo realizado entre 2018 y 2026. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La primera generación de magistrados encargada de investigar y juzgar a algunos de los funcionarios más poderosos del país comienza a despedirse de la Corte Suprema de Justicia. Ocho años después de la creación de las Salas Especiales de Instrucción y de Primera Instancia, sus nueve integrantes terminan los periodos para los que fueron elegidos y entregan un modelo sometido a pruebas decisivas: procesos de corrupción o de alto impacto, expedientes voluminosos, discusiones jurídicas inéditas y una carga laboral que, aseguran, superó su...