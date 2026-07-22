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El balance de las salas que cambiaron la forma de juzgar a los poderosos en Colombia

Los primeros magistrados de las Salas Especiales de Instrucción y de Primera Instancia terminan su periodo tras ocho años marcados por procesos contra aforados, casos de alto impacto y una carga laboral que, según reconocen, superó su capacidad. El Espectador habló con magistrados y penalistas sobre el legado y desafíos que dejan.

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Jhordan C. Rodríguez
Jhordan C. Rodríguez
22 de julio de 2026 - 12:58 a. m.
El pasado 18 de julio, el magistrado Ariel Torres Rojas terminó su periodo y dejó la Sala de Primera Instancia con solo dos de sus tres integrantes. Sus antiguos compañeros, la magistrada Blanca Nélida Barreto y el magistrado Jorge Emilio Caldas, presentaron este martes 21 de julio los resultados del trabajo realizado entre 2018 y 2026.
El pasado 18 de julio, el magistrado Ariel Torres Rojas terminó su periodo y dejó la Sala de Primera Instancia con solo dos de sus tres integrantes. Sus antiguos compañeros, la magistrada Blanca Nélida Barreto y el magistrado Jorge Emilio Caldas, presentaron este martes 21 de julio los resultados del trabajo realizado entre 2018 y 2026.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La primera generación de magistrados encargada de investigar y juzgar a algunos de los funcionarios más poderosos del país comienza a despedirse de la Corte Suprema de Justicia. Ocho años después de la creación de las Salas Especiales de Instrucción y de Primera Instancia, sus nueve integrantes terminan los periodos para los que fueron elegidos y entregan un modelo sometido a pruebas decisivas: procesos de corrupción o de alto impacto, expedientes voluminosos, discusiones jurídicas inéditas y una carga laboral que, aseguran, superó su...

Jhordan C. Rodríguez

Por Jhordan C. Rodríguez

Periodista y creador de contenido con más de cuatro años de experiencia cubriendo fuentes de poder político y judicial.@JhordanR11jrodriguez@elespectador.com
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Ptolomeo(73769)Hace 57 minutos
Dentro de las reformas a la justicia debería acabarse con la sinverguenzeria del CNE y su corruptela y elegirse mas bien o crearse otra sala especial como bien lo solicitan y lo sustentan estos tres excelentes magistrados que acaban su periodo honestamente y honrosamente.
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