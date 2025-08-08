No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
El caso del “niño de la caverna” por el que el ICBF tendrá que cambiar sus reglas

La Corte Constitucional ordenó al Instituto cambiar sus lineamientos relacionados con la atención y cuidado a mayores de 25 años que deban seguir bajo su protección. A más tardar en seis meses se deben garantizar mejores condiciones para las personas abandonadas y especialmente vulnerables.

Jhordan C. Rodríguez
Jhordan C. Rodríguez
09 de agosto de 2025 - 12:30 a. m.
La Corte Constitucional le dio seis meses al ICBF para que cambie sus lineamientos y tengan un enfoque diferencial.

Roberto* y sus tres hermanas fueron noticia nacional a principios de siglo por haber vivido los primeros años de sus vidas en una caverna en un municipio de Colombia. Ahora, más de dos décadas después del rescate de los hermanos, todos andan por caminos diferentes, no saben del paradero de los otros, pero Roberto, desde instancias judiciales, acaba de lograr cambiar las reglas que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) tenía para el cuidado de las personas mayores de 25 años que, como él, han enfrentado situaciones de abandono....

Periodista y creador de contenido con más de cuatro años de experiencia cubriendo fuentes de poder político y judicial.@JhordanR11jrodriguez@elespectador.com
