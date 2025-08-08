El caso del “niño de la caverna” por el que el ICBF tendrá que cambiar sus reglas

La Corte Constitucional le dio seis meses al ICBF para que cambie sus lineamientos y tengan un enfoque diferencial.

Roberto* y sus tres hermanas fueron noticia nacional a principios de siglo por haber vivido los primeros años de sus vidas en una caverna en un municipio de Colombia. Ahora, más de dos décadas después del rescate de los hermanos, todos andan por caminos diferentes, no saben del paradero de los otros, pero Roberto, desde instancias judiciales, acaba de lograr cambiar las reglas que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) tenía para el cuidado de las personas mayores de 25 años que, como él, han enfrentado situaciones de abandono....