Abuso sexual en la iglesia católica: el caso que abrió la puerta para indemnizar a las víctimas

Desde 2005, el sacerdote Jairo Alzate Cardona enfrentaba denuncias por presuntos abusos sexuales. Foto: Archivo Particular

Las víctimas de abuso sexual cometidos por miembros de la Iglesia católica puden y deben ser reparadas por sus victimarios, y, también, por las diócesis que traten de encubrirlos. Además, la Conferencia Episcopal de Colombia y algunas autoridades estatales también tendrían responsabilidad a la hora de prevenir, denunciar y combatir los abusos del clero. Así lo determinó la Corte Constitucional al resolver un sensible expediente en el que una familia de Pereira (Risaralda) buscaba una reparación directa por el abuso sexual a un niño de 10 años...