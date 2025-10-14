Logo El Espectador
Judicial
Abuso sexual en la iglesia católica: el caso que abrió la puerta para indemnizar a las víctimas

Más de 15 años tuvieron que pasar para que una familia de Pereira (Risaralda) tuviera justicia. Un menor de 10 años y su familia fueron víctimas de un abusador sexual que fue ocultado por la Iglesia católica y puesto a trabajar en un colegio. Ahora las víctimas tienen una ruta para buscar reparaciones por esos abusos.

14 de octubre de 2025 - 12:00 p. m.
Desde 2005, el sacerdote Jairo Alzate Cardona enfrentaba denuncias por presuntos abusos sexuales.
Foto: Archivo Particular

Las víctimas de abuso sexual cometidos por miembros de la Iglesia católica puden y deben ser reparadas por sus victimarios, y, también, por las diócesis que traten de encubrirlos. Además, la Conferencia Episcopal de Colombia y algunas autoridades estatales también tendrían responsabilidad a la hora de prevenir, denunciar y combatir los abusos del clero. Así lo determinó la Corte Constitucional al resolver un sensible expediente en el que una familia de Pereira (Risaralda) buscaba una reparación directa por el abuso sexual a un niño de 10 años...

Periodista y creador de contenido con más de cuatro años de experiencia cubriendo fuentes de poder político y judicial.@JhordanR11jrodriguez@elespectador.com
Jesús Vargas Zapata(0u41y)Hace 18 minutos
¿Porqué se demoran tanto esos fallos? Al parecer esperan que el implicado muera. Históricamente las Iglesias han hecho mucho daño en la sociedad, no todos los curas o pastores están interesados en fortalecer ese factor protector que promueven.
ERWIN JIMENES(18151)Hace 46 minutos
Increible ..respetabilidad,bajo la sotana,un enfermo sexual ..nada ha cambiado ..siguen en las mismas.
Elsa(63035)Hace 55 minutos
Increíble que la Iglesia católica siga permitiendo esos abusos.
