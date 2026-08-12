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El celador que cargó en su espalda a tres mujeres durante el terremoto en Manizales

Julián Giraldo lleva 17 años cuidando el edificio El Mirador. Durante el terremoto, en lugar de salir, subió sus pisos y cargó sobre su espalda a tres mujeres mayores para ponerlas a salvo. Ahora permanece frente a un edificio inhabitable, mientras sus residentes y cerca de 2.000 damnificados de Manizales se preguntan cómo empezar de nuevo.

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Ana Sofía Montes
12 de agosto de 2026 - 12:00 p. m.
Julián Andrés Giraldo Valencia, de 42 años, lleva 17 trabajando en el edificio El Mirador.
Julián Andrés Giraldo Valencia, de 42 años, lleva 17 trabajando en el edificio El Mirador.
Foto: Archivo Particular

Julián Giraldo, de 42 años, lleva 17 trabajando en el edificio, lugar que considera su segundo hogar. Cuando comenzó el terremoto, el portero cuenta que lo primero que hizo fue abrir por completo las puertas del conjunto para permitir que todos pudieran salir.

Luego, recorrió los pisos para ayudar a los residentes: “Me fui subiendo a los pisos sin importarme lo que pasara, y empecé a ver gente que estaba con muchos nervios, con mucho miedo. Había una señora de mucha edad y lo primero que hice fue cargarla en mi espalda y bajarla”. En total,...

Por Ana Sofía Montes

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