El celador que cargó en su espalda a tres mujeres durante el terremoto en Manizales

Julián Andrés Giraldo Valencia, de 42 años, lleva 17 trabajando en el edificio El Mirador. Foto: Archivo Particular

Julián Giraldo, de 42 años, lleva 17 trabajando en el edificio, lugar que considera su segundo hogar. Cuando comenzó el terremoto, el portero cuenta que lo primero que hizo fue abrir por completo las puertas del conjunto para permitir que todos pudieran salir.

Luego, recorrió los pisos para ayudar a los residentes: “Me fui subiendo a los pisos sin importarme lo que pasara, y empecé a ver gente que estaba con muchos nervios, con mucho miedo. Había una señora de mucha edad y lo primero que hice fue cargarla en mi espalda y bajarla”. En total,...