“El cese al fuego no es permitir la realización de actividades delictivas”: Mindefensa

Ministro de Defensa en rueda de prensa, dando a conocer el avance en la atención de emergencias causadas por el fenómeno de El Niño. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, informó al término de un consejo de seguridad en Florencia (Caquetá), que de la mano de las autoridades regionales civiles y militares, se analizaron los problemas de seguridad que están afectando a la población del departamento, especialmente a la más vulnerable, debido a las acciones delincuenciales desarrolladas por los Grupos Armados Organizados que delinquen en la región.

Luego del Consejo de Seguridad en Florencia, Caquetá, el ministro @Ivan_Velasquez_ y la Cúpula Militar enviaron un mensaje muy claro: la Fuerza Pública seguirá atacando con toda la contundencia a los grupos armados organizados en el departamento, responsables de extorsiones,… pic.twitter.com/zSpAU2eZGj — Mindefensa (@mindefensa) February 7, 2024

“El cese al fuego significa, de parte de las Fuerzas Militares, la suspensión de las operaciones ofensivas. Solo suspensión de operaciones ofensivas, el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales es una responsabilidad que permanece siempre respecto de todas las organizaciones ilegales que estén o no en el cese. El cese al fuego no significa permitir la realización de actividades delictivas”, puntualizó el jefe de la Cartera.

La declaración del ministro tiene que ver con los anuncios del Gobierno de renovar los ceses al fuego con las disidencias de las FARC y el ELN. El jefe de esa cartera ministerial informó que, además de analizar fenómenos criminales como el secuestro y la extorsión, se verificaron las acciones realizadas por la Fuerza Pública para enfrentar otros delitos como el narcotráfico y la extracción ilícita de minerales.

“Hemos insistido en que las organizaciones armadas ilegales, que estén o no en negociaciones con el Gobierno, hay que afectarles de manera sensible en sus finanzas criminales y que esa es una vía igualmente importante para debilitarlas. No podemos permitir que a partir del enriquecimiento se puedan fortalecer. El Estado Mayor Central debe realizar acciones reales, no simples manifestaciones de estar por la paz”, afirmó Velásquez.

Finalmente, destacó la llegada de más uniformados de la infantería de Marina que tendrán como misión fortalecer la seguridad del tránsito por las principales vías fluviales del departamento, como los ríos Orteguaza y Caquetá, y anunció la llegada de más policía que reforzarán las actividades de inteligencia y de seguridad en los territorio a través de las unidades de Carabineros.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.