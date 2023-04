El debate que podría darle licencia de maternidad a hombres trans

La Corte Constitucional abrió el debate sobre una demanda que solicita extender la licencia maternidad a hombres trans y personas de género no binario en estado de embarazo. Foto: EFE - Orlando Barría

La licencia de maternidad es un derecho que tienen todas las madres en el país. La ley les permite acceder a 18 semanas de permiso posteriores a dar a luz, no solo para cuidar del bebé, sino para recuperarse de una cesárea o un parto. Sin embargo, hoy en día, la ley no tienen en cuenta a los hombres trans y las personas no binarias que gestan a un bebé exactamente igual que una mujer. Por esa discriminación, la Corte Constitucional entró al debate.