Judicial
El debate sobre paridad y división de poderes que generó el regreso de Juan Florián a Minigualdad

Un decreto presidencial desafió al Tribunal de Cundinamarca al devolverle el cargo de ministro de Igualdad a Juan Carlos Florián Silva, pese a que una suspensión provisional lo mantenía fuera del gabinete. La decisión, que revive la polémica sobre la paridad de género, desató fuertes críticas de expertos, que advierten un posible desacato y un choque frontal entre las ramas del poder.

Valentina Gutiérrez Restrepo
26 de septiembre de 2025 - 11:59 p. m.
Antes de su nombramiento, Juan Carlos Florián trabajaba en el Consulado de Colombia en Francia como multiplicador de la estrategia del programa Colombia Nos Une.
Foto: Laura Salomón Prieto

Aunque una decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca lo suspendió provisionalmente, Juan Carlos Florián Silva volvió a ser el ministro de Igualdad y Equidad por decreto presidencial. El movimiento que dictó el Gobierno de Gustavo Petro el pasado 21 de septiembre fue cuestionado por varios expertos y constitucionalistas como un desacato a una decisión judicial y un cuestionamiento a la división de poderes.

Florián Silva fue suspendido luego de que la instancia judicial aceptara una demanda que pidió tumbar su nombramiento por no...

Por Valentina Gutiérrez Restrepo

