El debate sobre paridad y división de poderes que generó el regreso de Juan Florián a Minigualdad

Antes de su nombramiento, Juan Carlos Florián trabajaba en el Consulado de Colombia en Francia como multiplicador de la estrategia del programa Colombia Nos Une. Foto: Laura Salomón Prieto

Aunque una decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca lo suspendió provisionalmente, Juan Carlos Florián Silva volvió a ser el ministro de Igualdad y Equidad por decreto presidencial. El movimiento que dictó el Gobierno de Gustavo Petro el pasado 21 de septiembre fue cuestionado por varios expertos y constitucionalistas como un desacato a una decisión judicial y un cuestionamiento a la división de poderes.

Florián Silva fue suspendido luego de que la instancia judicial aceptara una demanda que pidió tumbar su nombramiento por no...