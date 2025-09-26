El debate sobre paridad y división de poderes que generó el regreso de Juan Florián a Minigualdad

Antes de su nombramiento, Juan Carlos Florián trabajaba en el Consulado de Colombia en Francia como multiplicador de la estrategia del programa Colombia Nos Une.
Foto: Laura Salomón Prieto
Aunque una decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca lo suspendió provisionalmente, Juan Carlos Florián Silva volvió a ser el ministro de Igualdad y Equidad por decreto presidencial. El movimiento que dictó el Gobierno de Gustavo Petro el pasado 21 de septiembre fue cuestionado por varios expertos y constitucionalistas como un desacato a una decisión judicial y un cuestionamiento a la división de poderes.
Florián Silva fue suspendido luego de que la instancia judicial aceptara una demanda que pidió tumbar su nombramiento por no...
Por Valentina Gutiérrez Restrepo
