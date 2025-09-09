El dilema de usar a población como escudo de guerra en asonadas contra el Ejército

De acuerdo con cifras del Ejército, hasta el mes de septiembre se han presentado 33 asonadas protagonizadas por la población civil. Foto: Ejército

Los nueve meses de 2025 han sido más que complejos para las labores de la fuerza pública en el país. De acuerdo con cifras del Ejército, hasta el mes de septiembre, se han presentado 33 asonadas protagonizadas por la población civil, quienes estarían siendo instrumentalizados por grupos armados para detener las labores de las autoridades en zonas donde se sostienen economías ilícitas como el narcotráfico y son corredores geográficos estratégicos para la distribución de la droga. En estas asonadas, según el Ejército, 336 uniformados han sido...