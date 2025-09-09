No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Judicial
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

El dilema de usar a población como escudo de guerra en asonadas contra el Ejército

Luego de la retención y liberación de 72 soldados en el Tambo (Cauca), se repite un patrón que, especialmente este año, ha sido repetitivo: el uso de la población civil como escudo ante el avance de la fuerza pública en territorios históricamente olvidados. Expertos se refirieron sobre los problemas del uso de esta estrategia militar y los retos para la fuerza pública.

Valentina Gutiérrez Restrepo
09 de septiembre de 2025 - 12:07 a. m.
De acuerdo con cifras del Ejército, hasta el mes de septiembre se han presentado 33 asonadas protagonizadas por la población civil.
De acuerdo con cifras del Ejército, hasta el mes de septiembre se han presentado 33 asonadas protagonizadas por la población civil.
Foto: Ejército

Los nueve meses de 2025 han sido más que complejos para las labores de la fuerza pública en el país. De acuerdo con cifras del Ejército, hasta el mes de septiembre, se han presentado 33 asonadas protagonizadas por la población civil, quienes estarían siendo instrumentalizados por grupos armados para detener las labores de las autoridades en zonas donde se sostienen economías ilícitas como el narcotráfico y son corredores geográficos estratégicos para la distribución de la droga. En estas asonadas, según el Ejército, 336 uniformados han sido...

Por Valentina Gutiérrez Restrepo

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

población civil

disidencias de las Farc

Iván Mordisco

Ejército

retención de uniformados

asonadas

Cauca

Nariño

Guaviare

estrategia militar

escudo humano

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar