El dosier que tiene preso al poderoso senador Mario Castaño

senador Mario Castaño Foto: Tomada de Twitter

El expediente en contra del senador liberal Mario Castaño lo señala de ser la cabeza de un esquema delincuencial que entregaba contratos y puestos en una docena de entidades públicas, a cambio de su tajada. No es cualquier investigación por hechos de corrupción. A Castaño se le sindica de estar al frente de una organización criminal por la que ya hay diez personas privadas de la libertad. Sin embargo, el engranaje corrupto no habría sido desmantelado del todo aún, según se desprende de documentos de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema que conoció este diario. Aunque Castaño siempre se declaró inocente, al cierre de esta edición la diligencia de indagatoria que comenzó el viernes después de mediodía, en donde podía aceptar cargos o no, seguía en firme.

La Corte ordenó su captura, porque existen indicios de que la organización delincuencial, supuestamente dirigida por Mario Castaño, podía seguir activa. Además, habría riesgos de que el senador liberal o personas cercanas a él destruyeran pruebas antes de que fueran recabadas o, incluso, de que se consumaran nuevos hechos de corrupción. Así las cosas, a pesar de asegurar durante los últimos tres meses que la Fiscalía lo perseguía y que las conversaciones telefónicas en las que se le escucha hablando de contratos y millones de pesos estaban sacadas de contexto, Castaño fue capturado la noche del martes 7 de junio cuando salía del Capitolio.