“El duelo nos ha dado resistencia y fortaleza”: hija de Jorge Enrique Pizano

Si me lo permite, comienzo por algo personal: usted y su hermana Juanita han hecho público un detalle que me asombra: el incumplimiento de uno de los grupos económicos más poderosos y ricos del país, en lo que para ese conglomerado debe ser una obligación pequeñísima: el pago del trabajo de su padre y la indemnización por el despido abrupto del que fue objeto. ¿Eso es así?

Sí. Recuerdo con dolor que mi papá llegó a casa el día que lo despidieron y nos dijo que lo habían echado como a un perro; estaba muy decepcionado porque nadie, en Corficolombiana (firma contratante), lo había respaldado. Entiendo que los brasileños propusieron despedirlo y que los directivos colombianos no se opusieron. El motivo que adujeron fue que mi papá los había demandado porque no le pagaban o porque le retrasaban la remuneración mensual que le debían dar, de acuerdo con el contrato de prestación de servicios que tenían y que él había intentado cambiar por otro de carácter laboral. Pero sabemos que esa no fue la verdadera razón, sino la excusa para excluirlo. No tengo pruebas, pero tampoco ninguna duda: mi papá se convirtió en alguien muy incómodo por sus denuncias sobre la corrupción que veía.

Por el impacto tan fuerte que ustedes sufrieron con las muertes de su padre Jorge Enrique y de su hermano Alejandro, además de las extrañas circunstancias en que ocurrieron, usted, su mamá y su hermana decidieron aislarse por completo. ¿En dónde y cómo vivieron aquellos meses o años?

Mi mamá y mi hermana permanecieron en Bogotá. Mi hermana estudiaba derecho en la Javeriana, circunstancia que además removía su duelo, porque a veces en las clases ponían como ejemplo los hechos de Odebrecht. Para mi mamá fue mucho más retadora la vida: salvo nosotras dos, se quedó sola en el mundo y la tristeza que sentía y que aún siente no se aminora con nada ni con nadie. Mi papá hacía todo por nosotras y perderlo significó, además de quedar sin su afecto y su presencia, tener que reaprender a vivir, a defendernos solas. La fortaleza de mi mamá es admirable: aun con el dolor tan profundo que la acompaña se levanta todos los días a cumplir sus deberes, especialmente ahora que es la cuidadora principal de mi abuelita, que padece alzhéimer.

Y usted, ¿cómo palió semejante golpe emocional?

Me fui para España a cursar dos maestrías. Con toda franqueza, viví muchos meses de oscuridad: la depresión me hundió, pero con terapia, haciendo deporte y centrándome en mis estudios volví a la vida poco a poco. Ninguna de nosotras quería hablar de lo que había sucedido porque no soportábamos enfrentarlo. Y debo reconocer que mi salud mental se ha visto afectada de nuevo por la reapertura del caso con las noticias sobre el proceso judicial en Estados Unidos contra Aval. Mi hermana y mi mamá tampoco la están pasando bien. Pero estos años de duelo nos han dado resistencia y fortaleza para lidiar con lo que tenemos que hacer, de todos modos.

Aunque la reciente noticia sobre el acuerdo judicial de Aval con Estados Unidos reivindica la memoria de su padre y hermano en gran medida, ¿ha significado entonces reabrir el capítulo de la pérdida de dos miembros de la familia en un lapso de solo tres días?

Sí, no lo podemos negar. Cuando surgieron las noticias pensé que iba a ser más sencillo, pero reabrir la historia fue también reabrir las injusticias que quedaron en evidencia, entre otros factores, con las entrevistas que ha dado Néstor Humberto en las que reproduce las falsedades que se han dicho, y redescubrimos que nada de lo que mi papá denunció se investigó aquí. Pero por doloroso que sea, reitero que las tres estamos dispuestas a insistir en que se establezca la verdad frente a todos los responsables.

¿Ha pensado que puede ser una carga difícil de llevar? Tendrían que enfrentar a gente con poder...

Lo sé. Al principio sentíamos que nos movíamos como en modo piloto automático: estábamos muy confundidas y solo sobrevivíamos. Pero cuando el dolor fue superior al miedo empecé a hablar y a publicar trinos en los que expresaba mi rabia, mi molestia, mi inconformismo. Nunca creí que alguien me oyera, porque tampoco nadie oyó a mi papá a pesar de la gravedad de sus revelaciones. Sin embargo, contrario a lo que pensé, periodistas y abogados me contactaron y entendí que teníamos el respaldo de muchos colombianos. Eso nos ha dado fuerzas y mi mamá, mi hermana y yo hemos estado muy unidas en estos días, especialmente desde cuando contamos con el apoyo jurídico del abogado Miguel Ángel del Río.

Puntualmente, ¿por qué usted y su hermana Juanita decidieron romper su silencio y empezar a dar el debate público por el rescate de la tarea y nombre de su padre?

En realidad todo empezó por una coincidencia: estaba en un descanso entre paciente y paciente (soy psicoterapeuta), entro a las redes y me doy cuenta de que Néstor Humberto Martínez habló de mi papá en La W. Lo que más me molestó fue que dijera que mi papá había trabajado después de salir de Corficolombiana, mientras recuerdo su desespero porque no logró que volvieran a contratarlo y porque estuvo hasta el cuello de deudas. Ese comentario de Martínez me hirvió la sangre. Se trataba de una entrevista de respuesta a otra que le habían publicado a Álex Vernot (abogado), quien también habló de mi papá. Me sentí muy complacida cuando supe que Vernot denunció a Néstor Humberto.

¿Cuándo y por qué factor específico usted o ustedes tres “rompieron” su amistad y confianza con Martínez Neira, quien además de ser el fiscal general alegaba ser muy cercano a su familia?

Es cierto que mi papá y él fueron amigos hace muchos años, también lo es que todo cambió a raíz de las denuncias de mi padre. Pero es falso que en el momento de su muerte fueran cercanos, como ha dicho Néstor Humberto. La última comunicación directa entre ellos fue un mensaje de Martínez a mi padre, en el que le pide que no le escriba ni lo llame, que se comunique mediante su correo de la Fiscalía y que utilice los canales institucionales. Encontramos este mensaje hace unas semanas en el celular de mi papá. También recordamos una carta, que nunca fue respondida, en que le pedía protección para nosotros. Martínez Neira dice ahora que nunca la vio. Nuestra amistad posterior a las muertes de mi papá y mi hermano Alejandro fue con el hijo de Néstor Humberto, Humberto, no con él, de quien nunca recibimos una llamada o un mensaje directo en estos cuatro años largos: nos mandaba “saludos” con su hijo. Pero este vínculo se perdió cuando decidí empezar a hablar. No peleamos, sino que se instauró el silencio entre nosotros.

Ciertamente hay varias declaraciones de Martínez Neira en las que asegura exactamente lo contrario de lo que usted acaba de decir. Entonces, ¿mintió y con qué fin?

Mintió, pero no sabría por qué. Supongo que quiso mantener la imagen de cercanía con mi familia para que nadie supusiera que había motivos extraños en la desaparición de mi papá y de mi hermano, y que no se relacionaban con las grabaciones de sus conversaciones.

Pero, ¿sí es verdad que Humberto, el hijo del entonces fiscal, fue compañero de colegio de su hermano y que lo acompañó hasta sus últimas horas?

La amistad de ellos dos se había congelado por la tensión que había entre mi papá y Néstor Humberto. El día que mi hermano murió, ellos dos sí hablaron unas dos horas largas tratando de reconstruir su cercanía, según creo; se despidieron y luego mi hermano se fue con nosotras a la finca en donde falleció. Desde ese día el hijo de Néstor Humberto fue como otro hermano para mí: me dio apoyo y soporte, tanto que fue un elemento que tuvimos en cuenta para no hablar sobre lo que nos extrañaba porque no queríamos ofenderlo. Pero llegó el momento en que no tuve alternativa. Necesitaba hablar, necesitaba salir del dolor que llevamos dentro y recordar la verdad que mi papá descubrió. Este propósito es mucho más importante que la amistad con alguien.

Su hermano y el hijo de Martínez hablaron horas antes de la muerte de Alejandro, ¿para qué? Y, ¿por qué después de los dos fallecimientos se acercó a ustedes?

Sé que ellos eran muy buenos amigos y que su distanciamiento les molestaba a los dos. Cuando mi hermano llegó para asistir al funeral de mi papá, ellos se encontraron. Después de la muerte de Alejandro, Humberto se acercó a mí y a la familia. Reitero que aunque siempre me habían molestado unos comentarios de Martínez Neira, la cercanía con Humberto me impedía hablar contra la Fiscalía. Pero que el exfiscal dijera que mi papá grababa a todo el mundo y que había estado desempeñando otros trabajos después de su retiro obligado de Corficolombiana y luego de que Néstor Humberto le arruinara la vida me hizo estallar. Que él ahora diga que fue cercano a mi papá y a toda la familia hasta el día de su muerte me tiene, sencillamente, cansada.

Sobre unas conversaciones que tuve la fortuna de sostener con su padre, recuerdo que él consideraba que el fiscal general lo perseguía con una investigación en su contra y que el que antes era su “amigo” lo había abandonado hacía tiempo. ¿Ustedes se dejaron guiar por las instrucciones de Martínez en esos primeros momentos de desconcierto?

Es cierto que nuestra tragedia, la confusión y el dolor hicieron que todo fuera muy borroso y teníamos mucho miedo. Si ese era el momento preciso para actuar como lo estamos haciendo ahora, no lo sé. Lo que sí debo admitir con certeza es que no podíamos analizar los sucesos con claridad. Y puedo afirmar que desconfiábamos de Martínez Neira, pero confiábamos en su hijo. Deseábamos que todo terminara para poder tramitar nuestro duelo. Sin embargo, la vida nos ha demostrado que las cosas no se quedan estáticas: precisamente, para hacer nuestro duelo de la mejor manera, tenemos que hablar y debemos exigir que se hagan las investigaciones que no se hicieron en vida de mi padre. Néstor Humberto reabrió una investigación en contra de mi padre que ya se había cerrado a pesar de que era inocente. Esa situación se tornó muy oscura cuando el propio apoderado de mi papá llegaba a asustarlo a cada rato: siempre le decía que lo iban a meter preso muy pronto.

¿Cree que hubo intentos de manipular sus emociones para que no hicieran vigilancia sobre los procesos investigativos y para que no se pusieran a exigir un manejo riguroso y técnico de los expedientes, por ejemplo, sobre las autopsias, la recopilación y buen uso de las pruebas, etc.?

No lo diría de esa manera, pero recuerdo claramente que una de las cosas que nos hizo saber Martínez es que si insistíamos en que se abrieran y desarrollaran las investigaciones íbamos a lograr dañar la imagen de mi papá, porque él iba a terminar imputado por el homicidio de mi hermano.

¡¿Cómo?! ¿Por qué?

La tesis de la Fiscalía en el caso por la muerte de mi hermano es que como la botella con cianuro estaba en el escritorio de mi papá, el indiciado, en la hipótesis de un homicidio, era Jorge Enrique Pizano. Increíble cómo pasaron a mi papá de su condición de víctima a la de victimario.

¿Por qué contrataron al abogado Miguel Ángel del Río? Pregunto porque se podría decir que Del Río es el polo opuesto de las fiscalías de Martínez Neira y de Barbosa…

Cuando empecé a hablar, dos personajes se pusieron en contacto conmigo y me comunicaron con el abogado Del Río. Fui muy clara cuando le advertí que no teníamos con qué pagarle a quien tuviera que dar esa batalla, otra razón para que nos hubiéramos quedado calladas. A esas dos personas les agradezco mucho el apoyo y que me hayan presentado a Miguel Ángel.

Una vez establecida la representación legal, ¿ha habido avances en los procesos tanto por la muerte de su padre como por la extraña forma en que falleció su hermano Alejandro?

Sí. Ha habido muchos avances, empezando porque se pudo armar un expediente, tener acceso a él y, sobre todo, darnos cuenta de las irregularidades de la investigación porque no nos habían permitido ser parte de los procesos pese a ser las víctimas. Hasta cuando empezó a actuar el abogado Del Río, la Fiscalía no había organizado el expediente, no había compartido la investigación con nosotras y nos había permitido el reconocimiento como tales. Todo alrededor de las indagaciones por las muertes de mi papá y hermano era un caos. Tuvimos que recurrir a varios instrumentos jurídicos, como la tutela, para que nos reconocieran nuestros derechos.

Se sabe que la Fiscalía quiere precluir, es decir, cierre definitivo, el proceso por el extraño envenenamiento del que fue víctima su hermano. ¿Ustedes y su abogado están de acuerdo o interpondrán algún recurso para impedirlo?

El 29 de septiembre próximo asistiremos a una audiencia para impedir el cierre del proceso. Partiendo del punto de mantener abierta la investigación por la muerte de mi hermano, pretendemos reabrir el proceso por la muerte de mi papá.