“El ecuatoriano”, enlace del Clan del Golfo en Ecuador, murió en operación policial en Antioquia

Jortman Robinson Suárez Molina, de 35 años, conocido en el mundo criminal con el alias de “El Ecuatoriano”, murió en una operación de la Policía en Antioquia. De acuerdo con las autoridades, el hombre era el enlace del Clan del Golfo con el grupo criminal de Ecuador “Los Choneros”.

De acuerdo con el director de la institución, el general Carlos Fernando Triana, el hecho ocurrió en Rionegro (Antioquia), en medio de una operación conjunta entre la Policía y la Fiscalía. De acuerdo con las autoridades, este hombre había ingresado al Colombia en 2024, para consolidar alianzas criminales con el Clan del Golfo, en especial las relacionadas con el tráfico de cocaína desde el Magdalena Medio hacia Estados Unidos.

Según las pesquisas, “El Ecuatoriano” usaba fincas en Antioquia como centro de acopio de armas y para acondicionar vehículos para que llevaran droga sin ser detectados. Dentro de su prontuario criminal, tenía anotaciones por tentativa de homicidio y asociación ilícita.

Por su trasegar criminal, alias “El Ecuatoriano” fue capturado en 2024 en Guayaquil (Ecuador) durante una fiesta de narcotraficantes de alias “Celso”, máximo líder de Los Choneros. Sin embargo, al poco tiempo fue dejado en libertad por las autoridades de ese país.

En la operación también fueron capturadas tres personas y se incautaron dos camionetas, un fusil, tres pistolas, munición, equipos de comunicación, joyas y dinero en efectivo.

