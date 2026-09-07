El entramado detrás de los títulos falsos de Juliana Guerrero para llegar al Gobierno

Según la Fiscalía, Luis Carlos Gutiérrez aprovechó su rol dentro de la universidad para expedir los títulos falsos de Juliana Guerrero. Foto: El Espectador

A solo dos días de que la Fiscalía llame a juicio a Juliana Guerrero, excandidata a viceministra de Juventudes durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro, un juez de Bogotá dictó sentencia condenatoria en contra de Luis Carlos Gutiérrez Martínez, exsecretario general de la Fundación de Educación Superior San José.

Se trata de la primera condena relacionada con el sonado caso de los títulos universitarios falsos con los que la joven de 24 años, defendida por el anterior jefe de Estado en distintos espacios, buscaba hacerse a uno de los...