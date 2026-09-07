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El entramado detrás de los títulos falsos de Juliana Guerrero para llegar al Gobierno

Un juez de Bogotá dio a conocer la sentencia en contra de Luis Carlos Gutiérrez Martínez, exsecretario general de la Fundación de Educación Superior San José. El exfuncionario llegó a un preacuerdo, tras aceptar que emitió dos títulos universitarios falsos a favor de la joven, defendida por el gobierno Petro, en su carrera por ser viceministra de su gobierno.

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Gustavo Montes Arias
Gustavo Montes Arias
08 de septiembre de 2026 - 02:25 a. m.
Según la Fiscalía, Luis Carlos Gutiérrez aprovechó su rol dentro de la universidad para expedir los títulos falsos de Juliana Guerrero.
Según la Fiscalía, Luis Carlos Gutiérrez aprovechó su rol dentro de la universidad para expedir los títulos falsos de Juliana Guerrero.
Foto: El Espectador

A solo dos días de que la Fiscalía llame a juicio a Juliana Guerrero, excandidata a viceministra de Juventudes durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro, un juez de Bogotá dictó sentencia condenatoria en contra de Luis Carlos Gutiérrez Martínez, exsecretario general de la Fundación de Educación Superior San José.

Se trata de la primera condena relacionada con el sonado caso de los títulos universitarios falsos con los que la joven de 24 años, defendida por el anterior jefe de Estado en distintos espacios, buscaba hacerse a uno de los...

Gustavo Montes Arias

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr
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Helga66(40077)Hace 47 minutos
Tres años y puede pagar multa? Es una burla o una sentencia?
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