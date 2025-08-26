No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Judicial
Él es alias “Dumar”, alfil de Iván Mordisco, muerto en Guaviare

El atentado con un camión bomba en Cali, que dejó siete civiles muertos y más de 70 heridos, volvió a poner en la mira a las disidencias bajo el mando de Iván Mordisco. Tres días después, las Fuerzas Militares reportaron la muerte de alias Dumar, una de sus principales fichas. Este es su perfil criminal.

Valentina Gutiérrez
26 de agosto de 2025 - 02:16 p. m.
Willinton Vanegas Leyva, más conocido como alias “Dumar”, tenía una trayectoria delictiva de más de 15 años.
Willinton Vanegas Leyva, más conocido como alias "Dumar", tenía una trayectoria delictiva de más de 15 años.
El atentado perpetrado el pasado 21 de agosto por las disidencias de las Farc, al mando de alias Iván Mordisco, puso de frente, una vez más, la forma en la que opera esa estructura criminal. Siete civiles muertos, 76 heridos, millonarios daños materiales en locales y viviendas fueron parte de los perjuicios causados por la detonación de un camión bomba, cerca a la Base Aérea Marco Fidel Suárez. Tres días después del hecho terrorista, se registró la noticia de la muerte de Willinton Vanegas Leyva, alias Dumar, líder principal de...

