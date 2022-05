EE le explica: ¿En qué va el caso Uribe y el por qué la jueza no cerró el proceso?

El expresidente Álvaro Uribe Vélez se enfrenta a un proceso por supuestamente manipular testigos. Foto: Jose Vargas Esguerra

Es miércoles, día de El Espectador le explica. El caso de Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, fue el tema que nos pidieron varios de nuestros lectores y lectoras para esta semana en nuestro boletín. Es un caso largo que, por el protagonista, no solo se lleva los reflectores típicos de la escena judicial; es también un caso político porque se trata de un líder precisamente político que no solo lideró el país durante dos periodos, sino que tiene partido propio y sigue siendo un actor de primer nivel en la discusión nacional. Por ejemplo, llevó al primer cargo del país, al actual presidente, Iván Duque, por medio de sus banderas. ¿Y por qué fue noticia? Porque la jueza 28 de conocimiento de Bogotá negó la solicitud de preclusión que presentó la Fiscalía en este caso por supuesta manipulación de testigos. Pero antes de tocar este tema coyuntural, es preciso recordar que en septiembre de 2020, en este mismo espacio de El Espectador le explica, habíamos contado todos los detalles de esta investigación desde su inicio cuando, por ejemplo, fue el mismo expresidente Uribe quien había presentado una denuncia contra el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda Castro, también por supuestamente manipular testigos en su contra. Lo que pasó después fue que “la Corte Suprema decidió archivar esa indagación preliminar contra Cepeda y siguieron adelante, ahora, con Uribe en el centro de la investigación”. La noticia para aquel 2020, en medio de este largo proceso, era la detención domiciliaria de Álvaro Uribe Vélez. Hoy, con un año y medio de desarrollo del proceso, la noticia es que la investigación sigue, que hay “pruebas suficientes” para no cerrar el expediente y que la Fiscalía no apeló dicha decisión. Pero, para entender cómo llegamos a esto, vayamos al contexto de lo que pasó después de septiembre de 2020 y a la explicación de lo que está sucediendo. No olviden entrar a los links que les dejaremos a continuación para poder entender mejor cada arista del caso. Comencemos:

Síntesis: